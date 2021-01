COVID-19 :

Le New England Journal of Medicine a publié l’étude des essais cliniques du vaccin de Moderna contre le coronavirus, le second à être approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. D’après les recherches, “Aucun problème de sécurité sérieux n’a été identifié.”

Les essais de phase 3 ont impliqué 30 420 volontaires de plus de 18 ans de 99 centres aux États-Unis et sans antécédents connus de la maladie. La moitié d’entre eux ont reçu le vaccin, tandis que les autres ont reçu un placebo. L’efficacité résultante de l’antidote est jusqu’à 94,1%, bien qu’il ait pu prévenir 100% des maladies graves causées par la maladie.

Seuls 11 des 15 210 volontaires qui ont reçu le vaccin ont contracté la maladie. De plus, l’efficacité du médicament a été similaire chez tous les participants à l’étude, quel que soit leur âge, donc La prévention est prouvée chez les personnes de plus de 65 ans.

Les principaux effets secondaires subis par les personnes vaccinées étaient bénins. Un pourcentage proche de 50% des volontaires a souffert de fatigue, de douleurs musculaires ou articulaires et de maux de tête. Le facteur commun est que la plupart des effets sont survenus après l’inoculation de la deuxième dose. Ces symptômes ont commencé 5 heures après le vaccin, mais ont disparu après deux jours.

L’analyse continuera

Cependant, n’ayant obtenu qu’une autorisation pour l’utilisation d’urgence du médicament, Les chercheurs de Moderna poursuivront leurs recherches pour tenter d’améliorer la protection de leur vaccin et étudieront les effets indésirables résultant du médicament.

La durée d’immunité des doses est encore inconnue. “Nous ne pouvons toujours pas savoir combien de temps dure l’immunité ou si elle empêche définitivement la transmission du virus”, a expliqué le spécialiste des maladies infectieuses de l’hôpital Brigham et l’un des principaux auteurs de l’étude, Lindsey R. Baden.

Évaluation par l’Agence européenne des médicaments

L’Agence européenne des médicaments (EMA) évaluera le 6 janvier si elle autorise l’utilisation d’urgence du vaccin ARNm-1273 dans l’Union européenne (UE). La vaccination se compose de deux doses qui doivent être administrées à 28 jours d’intervalle. Comme le médicament développé par Pfizer / BioNTech, l’antidote est composé d’ARN messager et nécessite donc des conditions de stockage particulières.