COVID-19 :

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a autorisé l’utilisation d’urgence du vaccin de Moderna contre le COVID-19. Le remède avait reçu l’approbation du groupe d’experts du régulateur alimentaire ce jeudi, donc l’approbation a été vue pour jugement, un fait qui s’est produit ce matin. Moderna rejoint donc celui de Pfizer et les Etats-Unis ont déjà deux vaccins approuvés contre le coronavirus.

Les doses de vaccins de Moderna commenceront à arriver dans les hôpitaux américains ce lundi, juste une semaine après le début de la campagne de vaccination dans le pays avec le médicament Pfizer. Avec cette étape, le taux d’administration des doses dans la nation nord-américaine augmentera avec deux vaccins approuvés et prêt à approvisionner la population.

Le commissaire de la FDA, Stephen Hahn, a déclaré dans un communiqué qu’il “Une autre étape cruciale dans la lutte contre cette pandémie mondiale” et a célébré que deux vaccins ont été approuvés à un “rythme rapide” sans nuire au “processus ouvert et transparent d’examen scientifique”.

Avantage du vaccin Moderna par rapport à celui de Pfizer

Moderna a environ 5,9 millions de doses prêtes à commencer à être distribuées immédiatement ce week-end à travers le pays et passez un avantage substantiel par rapport à celui de Pfizer et est qu’il n’a pas besoin d’être stocké à environ 70 degrés en dessous de zéro, comme c’est le cas avec Pfizer et BioNTech. Pour cela, le gouvernement américain a clôturé l’achat de près de 200 millions de doses qu’il recevra progressivement, deux fois plus qu’il a acquis de Pfizer.

Plan de vaccination des États-Unis

Les États-Unis ont un plan de vaccination très ambitieux et il est prévu que l’ensemble de la population, plus de 328 millions de personnes, soit vaccinée au deuxième trimestre 2021, c’est-à-dire avant la fin juin. En réalité, Avant la fin de 2020, l’intention des autorités est que quelque 20 millions de personnes aient déjà reçu le vaccin contre COVID-19.

Effets fatidiques de Thanksgiving

Les États-Unis deviennent le premier pays à autoriser l’utilisation du vaccin de Moderna et sont également le premier à avoir deux remèdes approuvés contre le COVID-19. Le pays nord-américain est le plus durement touché par la pandémie de coronavirus et a, selon les données de Worldometer, avec plus de 17,8 millions d’infections et plus de 320 000 décès. En outre, ces dernières semaines, à la suite de la célébration de Thanksgiving selon les experts, la nation Il vit des jours fatidiques avec des enregistrements de plus de 200 000 positifs quotidiens et environ 3 000 décès chaque jour. L’arrivée du vaccin Moderna, qui rejoint celle de Pfizer, est le grand espoir de mettre fin petit à petit à ce cauchemar.