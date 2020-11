COVID-19 :

L’annonce de la haute efficacité du vaccin développé par Pfizer et BioNTech et la demande par ces sociétés d’autorisation d’urgence pour son utilisation à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pJe voudrais avancer les termes initialement prévus pour son application auprès de la population.

Le Dr Moncef Slaoui, chef de la campagne de vaccination contre le COVID-19 dans le pays, a déclaré sur CNN que les premiers citoyens américains pourraient être vaccinés dans les semaines à venir. Plus précisément, le virologue pointe la date du 11 décembre comme le début possible de la vaccination de la population.

Un comité d’experts de la FDA évaluera la demande de Pfizer et BioNTech le 10 décembre Et, s’il était approuvé, le vaccin commencerait à être appliqué aux citoyens dès le lendemain, le 11 décembre, a révélé Slaoui.

“Notre plan est de pouvoir envoyer des vaccins aux sites de vaccination dans les 24 heures suivant l’approbation”, a expliqué le chef de la campagne de vaccination contre le coronavirus américain, qui a ajouté que pour cette raison il pourrait sûrement commencer à s’appliquer «le deuxième jour après l’approbation, le 11 ou le 12 décembre».

Les groupes prioritaires, en premier lieu



Les premiers à être vaccinés seraient les groupes considérés comme prioritaires, comme les professionnels de la santé, les personnes âgées et les personnes souffrant d’autres problèmes de santé, comme insistent les experts, qui rappellent qu’au départ, il n’y aura pas assez de doses de vaccin pour tous les citoyens du pays.

Pfizer et BioNTech ont soumis la demande d’autorisation de leur vaccin à la FDA le 20 novembre après avoir confirmé dans des essais humains que l’efficacité de leur vaccin était de 95% et qu’il ne présentait pas de risques pour la santé. L’Agence européenne des médicaments, pour sa part, étudiera également le cas prochainement et pourrait approuver son utilisation dans la seconde quinzaine de décembre.