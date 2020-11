COVID-19 :

Les recherches que les scientifiques continuent de développer pour clarifier le fonctionnement du coronavirus continuent de découvrir de nouveaux aspects de la maladie qui étaient inconnus jusqu’à présent. L’un de ces derniers travaux a révélé que les femmes enceintes constituent un groupe à risque car elles peuvent souffrir de complications si elles sont infectées.

L’étude, qui a été réalisée par le Center for Disease Control (CDC) des États-Unis, a déterminé que ce secteur de la population Vous n’êtes pas plus susceptible d’être infecté que les autres, mais vous pouvez être plus à risque que les femmes non enceintes de développer la maladie de manière plus grave.

Donc, Les femmes enceintes sont plus susceptibles de devoir être soignées dans des unités de soins intensifs (USI), d’avoir besoin d’une ventilation mécanique ou même de mourir que celles qui ne sont pas dans cette situation. Le CDC est arrivé à cette conclusion après avoir analysé l’impact du coronavirus chez 400 000 femmes symptomatiques, dont 23 400 étaient enceintes.

“Bien que les risques absolus de résultats graves pour les femmes soient faibles, les femmes enceintes avaient un risque plus élevé de maladie grave associée au COVID-19.”, explique l’étude développée par l’agence américaine.

Plus de décès et d’admissions à l’USI

Cette recherche a révélé que les femmes enceintes ont été admis plus fréquemment à l’USI que ceux qui ne l’étaient pas (10,5 cas pour 1000 vs 3,9) et que le risque d’avoir besoin d’une ventilation invasive chez ces personnes était nettement plus élevé (2,9 vs 1,1 ), ainsi que nécessitant l’ECMO (0,7 vs 0,3).

Également, L’étude du CDC a révélé que la probabilité de mourir était plus élevée chez les femmes enceintes que chez les autres, en particulier plus la patiente était âgée. «34 décès (1,5 pour 1 000 cas) ont été signalés parmi 23 434 femmes enceintes symptomatiques et 447 (1,2 cas pour 1 000 cas) parmi 386 028 femmes non enceintes, ce qui reflète une augmentation de 70% du risque de décès associé à grossesse », relate l’étude.

Causes possibles

Les scientifiques soulignent plusieurs aspects pour expliquer ce phénomène et soulignent que L’une des principales causes d’un impact plus important de la maladie chez les femmes enceintes peut être due aux changements physiologiques qui se produisent pendant la grossesse. Ces changements comprennent une augmentation de la fréquence cardiaque et de la consommation d’oxygène; diminution de la capacité pulmonaire; le retrait de l’immunité à médiation cellulaire; et un risque accru de maladie thromboembolique.