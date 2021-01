COVID-19 :

Espagne enregistrée 25438 nouvelles infections à coronavirus et 408 décès dans les dernières 24 heures, comme notifié ce mardi par le ministère de la Santé. Certaines données qui sont produites en ayant célébré Noël sans autres mesures, selon Alberto Infante, professeur de santé internationale à l’École nationale de santé de l’Institut Carlos III. “La responsabilité est partagée entre les administrations et les citoyens, parce que nous le savions tous, pour aller de l’avant avec les plans Célébration de Noël, aurait inévitablement conséquences qu’il a finalement eu », a-t-il déclaré lors d’une interview sur« Hoy por Hoy », sur Cadena Ser.

Parmi ces conséquences dont il parle, se détache la troisième vague, qui arrive «sur un plancher de pression sanitaire et de fatigue plus forte que lorsque la deuxième vague est arrivée, donc, notre marge de manœuvre avant d’atteindre l’effondrement des soins de santé c’est beaucoup plus petit». En ce sens, il considère que mesures qui existent actuellement, tels que les couvre-feux, les fermetures anticipées de l’hôtellerie ou du commerce et la limitation du nombre de personnes rassemblées, sont insuffisants et “Ils sont à nouveau derrière l’avancée du virus, alors qu’ils auraient dû être en avance”.

Tout en reconnaissant qu’ils sont susceptibles d’avoir effet positif sur la courbe, car il peut ralentir le taux de croissance du virus, “ils ne suffiront pas à la plier, compte tenu des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons ». «Par conséquent, nous allons assister à un Janvier très mauvais en termes de pression sur l’ucis, de pression sanitaire et de mortalité, il faut dire qu’une partie de celle-ci aurait été évitable avec les mesures que beaucoup d’entre nous ont proposées avant Noël », a-t-il ajouté.

Avantages d’un nouveau confinement

Après avoir critiqué les mesures actuelles, Infante se joint aux nombreux experts qui recommandent la mise en place d’un nouveau confinement à domicile à travers le pays, contredisant les propos du ministère de la Santé, Salvador Illa, qui insiste sur le fait que les mesures actuelles peuvent plier la courbe. “Je ne suis pas si optimiste”, déclare l’expert, qui suggère que l’isolement ne devrait pas être aussi long que le premier, “mais deux ou trois semaines qui auraient l’avantage de renverser cette situation à court terme». Sinon, alerte, “il sera difficile de l’inverser”.

Ainsi, la relation entre la fatigue des professionnels et des administrations et la capacité à démarrer le processus de vaccination avec la force, l’extension et la rapidité que cela requiert. «Ce sont deux variables liées, faire un court confinement maintenant qui ouvre la voie et permet de concentrer les efforts sur la vaccination. Cela aurait deux avantages supplémentaires: nous baisserions les coûts de la troisième vague, et nous augmenterions les capacités de vaccination être dans une meilleure situation dans un mois ou un mois et demi ».

En ce qui concerne l’orientation des citoyens vers un éventuel confinement, Infante a exprimé sa confiance que la mesure serait bien accueillie: «Des enquêtes montrent que les citoyens comprennent que des mesures fortes sont prises à condition qu’ils soient efficaces et que leur objectif et leur durée soient clairement énoncés. Ils comprennent que cela a un coût, mais ils sont prêts à l’assumer ».

Inégalités dans la campagne de vaccination

“Le début de la campagne de vaccination a été terrible”, a critiqué l’expert en santé internationale, affirmant qu ‘”on savait quels vaccins allaient arriver, quand et dans quelles conditions”, alors “Des mesures de préparation bien meilleures auraient pu être prises”.

De plus, il garantit que “Il n’y a pas beaucoup d’explication rationnelle” à l’inégalité des rythmes que chaque communauté a acquis, car, si dans certaines elles ont déjà augmenté de manière significative, dans d’autres elles sont encore très lentes. “Il n’y a aucune explication que Madrid, peu importe la quantité de neige tombée, soyez dans un 30% et Castilla La Mancha, là où il a le plus neigé, dépasse le 60%».