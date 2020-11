COVID-19 :

La pandémie de coronavirus a conduit à prendre un certain nombre de précautions dans tous les domaines de la vie, en changeant complètement nos habitudes jusqu’à présent. En sortant dans la rue, nous devons porter le masque et garder une distance de sécurité avec d’autres personnes, par exemple.

Sur le lieu de travail, comme mesure de éviter tout contact avec des personnes qui ne vivent pas ensemble, il s’agissait de encourager le télétravail dans la mesure du possible. C’est une option que de plus en plus d’entreprises choisissent qui peuvent la réaliser et qui, jusqu’à l’arrivée du coronavirus, ils n’avaient pas exploré cette voie.

Les îles Canaries recherchent des télétravailleurs

Avec une incidence du virus inférieure à la moyenne nationale et à celle des autres communautés, Les îles Canaries ont été exclues du couvre-feu. Une décision qui aide privilégier le tourisme pour les mois à venir. Mais pas seulement le tourisme, car ils ont récemment lancé un plan pour recherche de télétravailleurs d’Espagne et du reste du monde.

L’un de ceux qui s’est lancé dans l’aventure est Liz Clitheroe, qui assure dans un entretien avec El País que son entreprise lui a donné “la liberté de travailler où il veut, donc mon ami et moi nous sommes venus avec nos ordinateurs portables au lieu d’être enfermés à Londres“. Liz, responsable marketing chez Arkose Labs, est l’un des profils recherchés par le gouvernement canarien pour aider l’économie locale: travailleurs qualifiés, fortunés et liés à la technologie.

“Avant la pandémie, ce ce n’était guère une niche commerciale“reconnaît Nacho Rodríguez, propriétaire de plusieurs espaces de travail partagés, membre exécutif de l’Association mondiale du télétravail et organisateur de Repeople, le plus grand événement européen de télétravail.” Il y avait beaucoup de pigistes, beaucoup d’entrepreneurs qui pouvaient se permettre de travailler où ils voulaient, et certains employés des quelques entreprises qui ont mis en œuvre le télétravail à distance“Cependant, il assure qu’avec l’arrivée du coronavirus tout a changé, “maintenant c’est devenu courant”.

Récupérer l’économie

Le rebond des infections au niveau européen Il a également affecté les îles Canaries, qui ont vu leur PIB baisser de 21,6% par rapport à l’année dernière. Le mois dernier, seuls 15% des établissements touristiques des îles étaient ouverts. Quelques circonstances qui inquiètent l’exécutif canarien. Par conséquent, du Ministère du tourisme, de l’industrie et du commerce une campagne internationale a été lancée, d’une valeur de 500.000 euros, pour favoriser l’arrivée de quelque 30.000 télétravailleurs pour compenser le faible tourisme de ces mois.

“Les travailleurs auxquels nous aspirons pouvoir d’achat beaucoup plus élevé que le touriste moyen et il dépenserait beaucoup plus. Et cela, sans générer un impact comme celui du tourisme de masse », explique Rodríguez, citant des exemples tels que Google, Facebook ou Microsoft, dont les employés font déjà du télétravail et qui ont annoncé des plans pour sa mise en œuvre finale. Selon les données gérées par Repeople, ses plus de 300000 employés ont un un terrain annuel moyen de 114000 euros et une capacité de dépenses de plus de 42 millions d’euros, qui représente 90% du PIB des îles.

Selon Nacho Rodríguez, l’entreprise de coworking (lieux de travail partagé), a connu une croissance exponentielle ces dernières années. «Nous sommes tous privés de la situation car les espaces sont pleins ou en cours de remplissage, tout le contraire de ce qui se passe avec le tourisme professionnel. Attirer des gens est plus facile que d’attirer des entreprises“.

Attractions des Canaries

Le conseiller Yaiza Castilla exprime que ces derniers temps, il y avait déjà eu des symptômes de croissance de cette forme de travail, mais “la pandémie l’a rendue plus palpable. C’est un segment qui n’avait pas été exploré jusqu’à présent dans l’archipel“.

Pour Castilla, il y a plusieurs raisons pour décider de déménager sur l’île pour travailler à distance, telles que “la qualité et le rythme de vie, notre caractère ouvert et hospitalier. De plus, le coût de la vie est l’un des plus bas de l’UE et nous avons instruments fiscaux favorisant la création d’entreprises“.