COVID-19 :

Les masques sont devenus un complément indispensable en 2020, après le déclenchement de la pandémie dans les mois de février et mars. En Espagne et dans de nombreux autres pays du monde, son utilisation dans les espaces publics est obligatoire. Et il est recommandé de l’utiliser également lorsque des espaces intérieurs privés sont partagés entre des non-cohabitants.

Adidas a été l’un des premiers à lancer son propre modèle et il existe déjà plusieurs modèles sur le marché.

Réutilisable et polyester

Le plus important est qu’il soit réutilisable, c’est-à-dire qu’il peut être lavé pour de nouvelles utilisations. Ils sont lavables jusqu’à 60 degrés avec un détergent normal, car ils sont en polyester. Ce matériau, en outre, lui permet de bien s’adapter sur le nez (cela empêche les microparticules du virus de pouvoir accéder aux narines et aux orifices buccaux) et n’est pas inconfortable pour les oreilles.

Différentes couleurs et tailles

Concernant l’esthétique, ils sont disponibles en cinq couleurs différentes: noir, rouge, blanc, bleu électrique et bleu marine. Quant aux tailles, il y en a deux: M / L (17 cm x 15,3 cm) et XS / S (15,5 cm x 13,8 cm).

Vendu par lot de trois

Ils sont vendus en packs de la même couleur pour un PVC de 14,95 €, bien qu’en fonction de la couleur qu’il peut être, ce prix peut augmenter à 18 €. Bien entendu, pour des raisons de santé, ils ne peuvent être ni retournés, ni échangés, ni remboursables une fois achetés.

Ils complètent les mesures recommandées par Health

“Ces masques hygiéniques n’ont pas été soumis à des tests médicaux, mais sont un complément aux mesures d’éloignement physique et d’hygiène recommandées par le ministère de la Santé dans le cadre de la pandémie COVID-19, et sont conçus pour aider à prévenir la propagation de virus et de germes et à protéger ceux qui vous entourent “, ils pointent vers le site Web d’Adidas. Ils soulignent également que 2 € de chaque pack vendu iront au fonds mondial de réponse aux cororavirus de Save The Children.