COVID-19 :

La pandémie de coronavirus atteignant le monde en 2020 nous oblige à changer nos habitudes quotidiennes. L’alerte de santé a provoqué entrée de mesures d’hygiène pour éviter la contagion dans le monde. Ainsi, des mesures telles que utilisation obligatoire du masque lorsque la distance de sécurité ne peut être maintenue.

Avec cela, le l’offre de ce produit augmente partout dans le monde, avec de nombreuses options possibles, telles que chirurgical ou hygiénique. Ces derniers sont les favoris de nombreuses personnes, car permettent diverses utilisations et il existe des designs pour tous les goûts.

Cependant, il existe des moyens de les désinfecter, et le doute que ce soit une bonne idée de le faire en les laissant allongés au soleil, comme s’il s’agissait d’un autre vêtement. Selon Maldita, plusieurs études montrent des résultats positifs, bien que Il n’y a pas de réponse claire.

Résultats de diverses études

La lumière du soleil contient des rayons ultraviolets, qui dans des situations spécifiques peut être capable de désinfecter. Selon une étude publiée dans The Journal of Infection Diseases, on observe, dans des conditions d’exposition simulées, un 90% de diminution de la charge virale en quelques minutes (de 6 à 19).

Malgré cela, ces résultats ne sont pas entièrement concluants, selon Víctor Jiménez Cid, professeur au Département de microbiologie et de parasitologie de l’Université Complutense de Madrid. “Dans cette étude travailler avec des aérosols en suspension, non imprégnés de fibres, comme nous nous attendons à ce que cela se produise dans un masque. “

Par conséquent, Jiménez assure, “si nous exposons un masque au soleil, le rayonnement ultraviolet accélérera la destruction du virus«Ainsi, le terme désinfection serait relatif, mieux vaut parler de “réduction de la charge virale que peut contenir l’objet”.

Pendant ce temps, un autre article publié dans The Lancet Microbe analyse la présence du virus dans différents environnements. Après sept jours, ont observé que 0,1% du virus qui était à l’origine à l’extérieur restait de masques chirurgicaux.

Comme il s’agit d’un produit utilisé pour protéger les autres, explique l’expert, «l’essentiel des sécrétions respiratoires restera à l’intérieur du masque. En cas de résultat positif à la PCR ou de symptômes, le masque une fois retiré est le produit idéal“.

Par conséquent, et afin de “sauver la planète et donner à nos masques toute la vie que nous pouvons, toute solution est bonne. Il y a ceux qui utilisent des sprays alcoolisés et ceux qui les ventilent au soleil. Dans tous les cas, un masque utilisé en épidémiologie doit être traité comme un mouchoir usé », explique Jiménez.