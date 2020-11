COVID-19 :

L’Assemblée du Conseil général des associations médicales (CGCOM), qui regroupe les 52 associations médicales d’Espagne, a approuvé la demande de “Arrêt immédiat” par Fernando Simón en tant que directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires du ministère de la Santé, «pour votre invalidité manifeste et prolongée tout au long de l’évolution de la pandémie COVID-19 ». Les médecins ont également demandé “le respect, la reconnaissance, la participation et la dignité” et ont appelé à “un tour de roue dans la gestion de la pandémie qui nécessite la mise en place d’un comité d’experts indépendant”.

Le Conseil rejette des mesures telles que la mise en œuvre retour au travail guides sans garanties ni pour le professionnel ni pour le citoyen et critique surtout le absence de comité d’experts indépendants cela n’a jamais vu le jour.

Simon ignore la réalité des toilettes

Cette demande est motivée par certaines déclarations controversées de Simón jeudi dernier concernant le nombre d’infections parmi les professionnels de la santé. “Maintenant, ils ont un apprendre sur la première vague. Les gestionnaires font de meilleurs circuits de soins dans les hôpitaux. Et évidemment, les toilettes ont un meilleur comportement éviter la contagion en dehors de son espace de travail », dit-il. Les mots semblaient très mauvais dans le groupe car ils supposent “un acte de démotivation, incompréhension et manque de sensibilité“Ainsi qu’un ignorance manifeste le travail, la responsabilité et la vocation des professionnels de la santé ».

Avec ces déclarations qui ont épuisé leur patience, les médecins accusent également Simón d’ignorer cela la cause la contagion directe entre les agents de santé indique la pénurie de matériel de protection que les hôpitaux ont souffert au cours des premiers mois de la pandémie. D’autre part, ils accusent également l’épidémiologiste d’avoir semé la confusion dans le public ou d’avoir manqué de respect à la vérité.

Profession du risque

La déclaration rappelle également le 72 médecins décédés dans la santé depuis mars, ainsi que à ceux qui continuent de récupérer: «Des centaines de collègues se battent quotidiennement pour surmonter les conséquences de l’infection, et des milliers continuent de se battre pour contrer les effets d’une pandémie comme nous n’avions pas connu auparavant. Professionnels auxquels on demande sacrifice, faisant appel à sa vocation et de ceux qui sont maltraités en raison de leur engagement envers le patient et la société».

Dans ce sens, ils insistent sur le fait que la profession «exige avec insistance que l’infection par le virus SRAS-Cov-2 soit reconnue comme une maladie professionnelle et qu’elle soit profession du risque». Pour défendre cette position, ils se souviennent que l’Espagne est le pays européen avec les toilettes les plus infectées. “Nous ne méritons pas que Fernando Simón soit aux commandes du Centre de coordination et d’alertes sanitaires”, condamnent-ils.