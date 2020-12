COVID-19 :

Depuis le début de la pandémie, au fil des mois, ils ont appris à se connaître nouveaux symptômes qui apparaissent après une infection à coronavirus. Parmi eux, et peut-être l’un des plus courants, est le forte fièvre, un symptôme évident et gênant pour ceux qui en souffrent.

Contrairement à ce que l’on pensait, l’utilisation de l’ibuprofène n’aggrave pas les schémas d’infection au COVID-19, comme l’a confirmé le président de la Société espagnole multidisciplinaire de la douleur (SEMDOR), Dr Luis Miguel Torres. “L’ibuprofène n’aggrave pas seulement les patients atteints de COVID-19, c’est l’un des meilleurs anti-inflammatoires dans ces images d’infection, car neutralise la plupart des protéines pro-inflammatoires en plus grande quantité que le paracétamol, dit Torres.

Par conséquent, il est recommandé de traiter ce symptôme avant un autre médicament connu et répandu en Espagne comme le paracétamol. Torres, qui est également professeur à l’Université de Cadix et directeur du Département de chirurgie de l’Université de Cadix, souligne le fait que l’ibuprofène diminue la plupart des protéines pro-inflammatoires.

L’expert rappelle même l’essai clinique en cours en Argentine avec ce médicament sous forme inhalée chez des patients infectés. Les résultats, pour le moment, sont “très encourageants”, à la fois dans la gestion de la fièvre et dans le inflammation qui cause de nombreux problèmes chez les personnes infectées par un coronavirus.

Contre-indications de l’ibuprofène

De même, le Dr Torres rappelle les contre-indications existantes à l’utilisation de l’ibuprofène chez les personnes infectées par le pathogène. “Ce sont les comme pour les patients non infectés, c’est-à-dire qu’il ne peut pas être utilisé chez les patients qui ont ulcère de l’estomac, problèmes de coagulation et problèmes rénaux, ou sont hypertendus“, il est dit.

Le “ faux ” sur l’ibuprofène

Enfin, Luis Miguel Torres a regretté le extension, il y a des mois, d’un canular sur l’utilisation de ce médicament contre le COVID-19, ce qui pourrait amener de nombreux patients à arrêter le traitement. «Dans cette pandémie, les« fausses nouvelles »sont quelque chose de très courant et extrêmement décourageant. La population a besoin des informations véridiques et vérifiées sur les traitements. Nous avons vu de nombreux canulars qui ne venaient pas seulement de personnes malveillantesmais même des médecins, des organisations de santé et des politiciens qui, pour tenter de donner un peu d’espoir aux patients, ont recommandé des traitements qui se sont révélés inutiles par la suite, ou même qu’ils étaient nuisibles. “