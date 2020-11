COVID-19 :

La pandémie a touché toute la planète, mais l’impact de la maladie n’a pas été le même partout. Bloomberg a mené une étude pour évaluer dans quels pays la crise a été la mieux gérée pour établir un classement sur lequel sont les meilleurs pires à vivre à l’ère du coronavirus.

Pour réaliser ce classement, Bloomberg a pris en compte divers facteurs, dont le la croissance des cas de virus par rapport au taux de mortalité global, à la capacité de dépistage et aux arrangements d’approvisionnement en vaccins. De même, le capacité de deux systèmes de santé, l’impact des restrictions et la libre circulation des citoyens.

Bloomberg

Les travaux de Bloomberg ont analysé uniquement les pays dont l’économie est supérieure à 200 milliards de dollars pour son rapport “ Résilience contre COVID-19 ”. Le pays qui occupe la première position du classement est la Nouvelle-Zélande et la dernière position est le Mexique. Au total, la société de services financiers a étudié la situation de 53 pays et l’Espagne apparaît à la 41e place du rapport.

Les meilleurs pays

Le podium du classement Bloomberg est composé de la Nouvelle-Zélande, du Japon et de Taiwan. Le premier d’entre eux a obtenu un score de 85,4 au classement grâce à la stratégie du gouvernement contre le coronavirus menée par la Première ministre Jacinda Arden. Ce pays a réagi rapidement à la pandémie et a pratiquement éradiqué la maladie.

Le Japon et Taïwan ont également réussi à maîtriser la crise et leur travail a été reconnu dans ce rapport. comme celui des autres pays asiatiques qui dépassent 80 points dans le classement, comme Corée du Sud (4e) et Chine (8e). Parmi les dix premières places figure également Vietnam, qui occupe précisément cette position, et des pays européens comme la Finlande (5e), ​​la Norvège (6e) et le Danemark (9e), en plus d’un océanique, l’Australie (7e).

Les pires pays

Le Mexique, l’Argentine et le Pérou clôturent le classement préparé par Bloomberg. De cette façon, le Mexique a été le moins valorisé après avoir atteint seulement 37,6 points, étant le seul pays qui n’a pas atteint 40. La nation américaine est la quatrième au monde en termes de nombre de décès dus au coronavirus, avec plus de 100000 décès. Il a le pire pourcentage de positivité par test et aussi le pire taux de mortalité du mois dernier.

Juste au-dessus de ces trois pays se trouvent la Belgique, la République tchèque, la Colombie, l’Iran, les Philippines et la France. L’Espagne, pour sa part, occupe également l’une des dernières positions, en particulier la 41e, après avoir été durement touché par le coronavirus.