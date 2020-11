COVID-19 :

Le travail acharné du communauté scientifique et pharmaceutique mondiale depuis le début de la pandémie de coronavirus, commence à porter ses fruits. Ces dernières semaines, plusieurs entreprises ont annoncé un haute efficacité de vos vaccins COVID-19, et l’arrivée de l’un d’entre eux pourrait marquer le début de la fin de la pandémie. Aujourd’hui encore, AstraZeneca a partagé les résultats de ses essais.

Certains d’entre eux, comme ceux de Pfizer ou Modernasont parmi les plus avancés, après avoir annoncé à la fois un efficacité supérieure à 94% de leurs vaccins. Cependant, malgré les atouts qu’ils peuvent avoir, ils comportent également quelques inconvénients. Les deux ont été détaillés dans un rapport complet recueilli par la BBC.

Pfizer et BioNTech (BNT162, États-Unis et Allemagne)

Elle a été la première à donner des détails sur l’efficacité de son projet de vaccin: 90% qui la semaine suivante, il est passé à 95%. C’est l’un des plus avancés aujourd’hui (vous avez déjà demandé approbation à la FDA américaine) et sa grande force est qu’il s’agit d’un vaccin génétique, facilitant la production.

Au contraire, le must est sa conservation exigeante: il doit être températures inférieures à -70 ° C, ce qui complique sérieusement sa distribution mondiale.

Moderna (ARNm-1273, États-Unis)

Comme Pfizer, c’est un Vaccin à base d’ARN. Les premières études rapportent peu d’effets indésirables et aussi un forte réponse immunitaire, également chez les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques. Mais peut-être que sa grande force est qu’elle est plus facile à stocker et à distribuer car il peut être conservé à moins de 20 ° C.

Dire quelque chose contre, est-ce est légèrement plus en retard que Pfizer. Afin de consolider leurs résultats, ils attendront qu’ils se produisent 150 infections parmi les participants (il y en a actuellement 95).

AstraZeneca et Université d’Oxford (AZD1222, Royaume-Uni)

Un des espoirs des projets de vaccins en Europe. A présenté bons résultats de test pour la réponse immunitaire et les effets secondaires. C’est une proposition originale basée sur l’adénovirus, un type de virus qui ne nuit pas à la santé. Le développement d’anticorps est également un aspect remarquable. De plus, il peut être stocké à des températures de entre 2 ° C et 8 ° C pendant six mois.

La principale faiblesse réside dans le fait que il n’y a toujours pas de vaccin approuvé utilisant ce type de méthodologie, donc l’obtenir serait le premier. De plus, il reste à voir si la production d’anticorps est lié à un effet protecteur contre le virus lui-même.

Sinovac (CoronaVac, Chine)

Le flacon d’origine chinoise fonctionne avec les virus inactivés, une méthodologie éprouvée depuis des années. Il devrait être peu exigeant en termes de refroidissement, similaire à AstraZeneca.

Le point négatif est que c’est encore un peu derrière les options déjà mentionnéess. Votre taux d’efficacité n’est pas encore disponible et vous n’avez pas atteint le nombre d’événements requis pour votre évaluation.

Centre Gamaleya de recherche en épidémiologie et microbiologie (Spoutnik V, Russie)

Ce vaccin, prêt à être distribué, a montré une haute efficacité après des tests effectués dans un nombre élevé de volontaires (plus de 40 000 en Russie, aux Emirats Arabes Unis ou au Venezuela). De plus, comme point fort, il souligne que ne nécessite pas de congélation, ce qui rend sa distribution plus viable.

Dans ce cas, le manque d’informations est votre faiblesse. Les essais cliniques ne sont pas enregistrés ni publié dans aucune revue scientifique, ce qui crée des doutes à ce sujet.

Johnson & Johnson (JNJ-78436735, États-Unis)

Contrairement à de nombreux autres espoirs de vaccination qui tuent le SRAS-CoV-2, dans ce cas une seule dose serait nécessaire. Ce serait une grande économie.

Cependant, il faut encore du temps avant qu’il n’y ait résultats fermes sur les tests préliminaires de vaccins.

Novavax (NVX-CoV2373, États-Unis)

Ce vaccin, qui sera fabriqué en Espagne pour sa production au niveau européen, il est développé à partir d’un fragment du virus capable d’activer une réponse immunitaire.

Les résultats sur l’efficacité sont encore loin d’être publiés, puisque le Les essais de phase 3 ne commenceront qu’en janvier ou février 2021.

CanSino (ad5-nCoV, Chine)

Il a déjà été approuvé pour urgence utilisation militaire en Chine, est fabriqué à partir d’un vecteur viral qui ne se réplique pas, comme les autres vaccins mentionnés précédemment.

Par contre, il y a peu d’informations et aucune donnée sur l’immunité ou l’efficacité n’a été enregistrée malgré avoir été appliqué à plus de 40000 volontaires dans des pays tels que Mexique, Pakistan ou Arabie Saoudite.

Bharat Biotech (Covaxin, Inde)

Comme Sinovac, il fonctionne avec virus inactivés, le grand avantage est donc l’expérience de l’utilisation de cette technologie. Cependant, l’utilisation de ceci est plus cher et plus long. Il manque encore beaucoup d’informations sur le vaccin.