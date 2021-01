COVID-19 :

L’une des grandes controverses de ces dernières semaines a été l’administration de la première dose du vaccin à certains politiciens et autorités qui ne font pas partie du groupe à risque.Par conséquent, il ne leur appartenait pas de recevoir le médicament à ce moment.

Il a été possible de savoir qu’ils ont été maires, conseillers, conseillers, fonctionnaires et même chef d’état-major de la Défense, Miguel Angel Villarroya. Ce dernier cas a été l’un des plus notoires de ces derniers jours et a conduit à la démission du poste de direction dans les forces armées.

Cependant, cette pratique très répréhensible s’est répandue sur une grande partie du territoire espagnol depuis l’arrivée des premières doses du vaccin Pfizer dans notre pays, il y a pratiquement un mois. La grande majorité des postes qui ont été vaccinés avant leur quart de travail, ont démissionné ou ont été démis de leurs fonctions. Mais la grande question est maintenant: Devraient-ils être vaccinés avec la deuxième dose ou devraient-ils être «punis» sans cette deuxième inoculation du médicament?

Certaines communautés ne vaccineront pas ceux qui l’ont fait frauduleusement avec la deuxième dose

Castilla y León et la Communauté valencienne ont été certaines des communautés qui en ont déjà parlé. Et ils ont été clairs et directs: les personnes vaccinées dès la première dose ne recevront pas la deuxième dans le délai fixé par les autorités sanitaires (environ 21 jours après le premier et ne jamais dépasser 42 jours entre l’un et l’autre).

Les experts demandent que ces personnes soient vaccinées

Cependant, déjà suffisamment d’experts en virologie suggèrent que la deuxième dose soit administrée à ceux qui ont déjà reçu la première. Les deux raisons sont: l’immunité n’est pas obtenue avec une seule dose et, si une seule dose est reçue, le niveau optimal d’anticorps ne serait pas atteint et l’apparition de nouveaux variants serait favorisée.

À mesure que l’immunité de la population augmente, le coronavirus aura une plus grande pression pour échapper à cette immunité et chercher de nouvelles voies de fuite pour continuer à survivre. Par conséquent, si vous trouvez un organisme avec une faible protection, cela lui donne la possibilité de muter et de se répliquer plus facilement. Ce fait mettrait en péril l’efficacité des vaccins actuels qui, pour l’instant, semblent montrer cette sécurité contre les variantes du virus apparues au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

Certains virologues préconisent que ceux qui ont été frauduleusement vaccinés avec des conséquences politiques ou de travail, mais jamais de santé, soient «punis», en raison du grand risque que cela peut entraîner dans le reste de la population. Encore un gâchis dans cette pandémie et en raison de la faute professionnelle de certains.

La maire de Molina de Segura, Esther Clavero, démissionne, ainsi que les conseillers des services municipaux et de l’éducation de la mairie de Molina de Segura, respectivement Sandra Díez et Fuensanta Martínez. Marcial Guillén .

Macip, en faveur de la décision de Castilla y León et de la Communauté valencienne

De l’autre côté, il y a la position du médecin chercheur à l’Université de Leicester, Salvador Macip, qui détermine que “Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer si le fait de ne pas recevoir la deuxième dose augmente les chances de mutation virale”, car le journal recueille 20 minutes.