COVID-19 :

L’Espagne va commencer campagne de vaccination contre le coronavirus suivant Dimanche 27 décembre, comme annoncé ce vendredi lors d’une conférence de presse du ministre de la Santé, Salvador Illa. D’autres pays comme États Unis, Russie ou Royaume-Uni ils ont également commencé à vacciner leurs citoyens. “La vaccination sera le le début de la fin du virus », a exprimé Illa. Cependant, la véritable fin de cette pandémie et de ses restrictions est encore loin.

Recevoir le vaccin ne nous dispense pas de respecter les restrictions imposé par le gouvernement car on ne sait pas encore avec certitude si le médicament prévient les infections asymptomatiques, ce qui rendrait les gens contagion silencieuse. “La capacité à inhiber la transmission par un vaccin signifie qu’au niveau du nasopharynx, il éradique la colonisation du virus, mais tous les vaccins ne le font pas”, explique en 20 minutes un porte-parole de la Société espagnole de médecine préventive, Santé publique et hygiène (Sempsph). “Si vous n’éliminez pas la colonisation, le patient est protégé, mais peut continuer à transmettre la maladie”, Ajouter.

Pour le moment, aucun des trois vaccins qui commencera à arriver à partir du 26 décembre (Pfizer / BioNTech, Moderna et Osford / AstraZeneca) ont testé cette particularité dans leurs essais cliniques, d’autant plus qu’ils en ont à peine eu le temps. C’est un aspect sur lequel ils devront se concentrer à partir de maintenant.

Nous devrons continuer à utiliser un masque

L’une des idées fausses que les gens ont, c’est qu’avec le vaccin, la fin du masque viendra. Rien n’est plus éloigné de la réalité. Les experts prévoient que l’écran facial continuera à être utilisé pendant au moins deux ans. “Il nous manque encore un quelques années pour pouvoir partir sereinement et sans masque», Prédit le Dr Ruth Figueroa, présidente du groupe d’étude des vaccins de la Société espagnole des maladies infectieuses et de microbiologie clinique (Seimc). Le chirurgien Pedro Cavadas fait également la même estimation à propos de l’utilisation du masque: «Malgré le plan de vaccination, la protection du visage restera obligatoire pendant au moins 2021». L’expert estime que “l’enlever peut être facultatif dans deux ans”, c’est-à-dire en 2022.

Outre le fait qu’on ne sait pas si le vaccin protège contre la contraction du virus, il est important de porter le masque une fois vacciné car la drogue pas efficace jusqu’à 10 à 12 jours après avoir reçu la première dose. Même là, il n’en présente qu’un 52% efficace. N’atteint pas son efficacité totale jusqu’à administration de la deuxième dose, qui est appliqué trois ou quatre semaines plus tard. Aussi, les vaccins ils ne sont pas efficaces à 100%, il y a donc un faible risque que vous soyez contagieux même après avoir reçu les deux doses de l’injection.

De la même manière, cela restera également déconseillé interagir avec trop de personnes, spécialement inconnue, ou se rencontrer bars avec un afflux importantcar le virus pourrait être transmis sans le savoir à d’autres personnes non vaccinées.

La fin viendra avec l’immunité de groupe

Le moment exact où les mesures de sécurité peuvent être levées pour retourner en ville est encore inconnu. “Ancienne normalité”Mais tous les experts conviennent que ce sera le cas lorsque l’immunité globale de groupe sera atteinte. «Si nous avons la maladie dans d’autres parties du monde, il n’est pas clair pour moi que nous puissions revenir en arrière et faire de grands événements sportifs ou des bars ouverts car, comme en Australie ou en Corée du Sud, le risque de réinfection se profile. Alors Tant que je suis dans le monde, je ne suis pas sûr que nous reviendrons complètement à la normale“, A déclaré Bill Gates dans un podcast organisé récemment avec Anthony Fauci, le plus grand spécialiste américain des maladies infectieuses et l’actrice Rashida Jones.

Ce moment tant attendu sera atteint lorsque vaccinés 60% ou 70% de la population mondiale. Le temps qui s’écoule jusqu’à ce que ces pourcentages soient atteints dépendra du fait que les vaccins empêchent la transmission: “Là, la situation commencerait à changer, parce qu’il ne me protégerait pas seulement, mais empêcher le virus de circuler»Explique le porte-parole du Sempsph. «Dans ce cas, avec des pourcentages de vaccination plus faibles, la transmission du virus commencerait à se compliquer et ils pourraient envisager autres stratégies épidémiologiques», Conclut-il.

Cependant, le calendrier dépendra également, dans une large mesure, du prédisposition manifestée par la société à se faire vacciner. Pour cette raison, les gouvernements et les experts du monde entier tentent de transmettre des messages de confiance à leurs citoyens, affirmant que le vaccin sera totalement sûr car ils sont tous soumis à contrôles stricts.