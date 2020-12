COVID-19 :

La La communauté de Madrid a obtenu le autorisation du ministère de la Santé d’effectuer des tests antigéniques dans les pharmacies de la région, comme annoncé mardi Ignacio Aguado, vice-président de Madrid. “Le gouvernement espagnol a accepté la demande de la Communauté de Madrid d’intégrer le réseau régional de pharmacies dans la stratégie de diagnostic précoce du COVID-19”, a-t-il déclaré après le réunion qu’ils ont gardé pour analyser la situation épidémiologique dans la région et la pétition que Aguado lui-même et la présidente régionale, Isabel Díaz Ayuso, font depuis des semaines.

Le ministère de la Santé a demandé aux communautés intéressées par des tests d’antigènes dans les pharmacies de présenter un plan pour expliquer comment elles voulaient le faire, car pour l’instant la Commission européenne a besoin d’un personnel qualifié pour le faire et suivre les instructions du fabricant. La Communauté de Madrid a adressé cette demande accompagnée d’un document le 27 novembre, mais pas de réponse. Par conséquent, le ministre de la Santé, Enrique Ruiz Escudero, a envoyé un lettre du lundi 14 décembre au ministre de la Santé, Salvador Illa, pour demander à nouveau l’autorisation. 18 jours plus tard, l’approbation est arrivée.

Dans les zones à plus forte incidence

Des sources du ministère de la Santé ont indiqué à Efe qu’elles n’étaient pas “fermées” à la possibilité de faire des tests en pharmacie de manière “garantie pour le patient, pour le professionnel de la pharmacie et sur la gestion des déchets”. “Si les tests sont effectués, ils doivent être stratégie de diagnostic et de détection précoce et selon le manuel d’utilisation du fabricant», Ont-ils souligné.

Cependant, ces tests ne seraient autorisés à effectuer “Dépistage de la population dans les zones à forte incidence” du coronavirus, selon des sources de l’exécutif de Madrid. «Le dépistage de masse dans les populations à forte incidence cumulée, en comptant sur tout ce réseau de pharmacies, représentera un changement très important de la stratégie de diagnostic de notre région », a commenté Aguado à cet égard.

D’après El Mundo, le chiffre à partir duquel on considérerait que l’incidence est “élevée” est 250 cas pour 100 000 habitants, bien que l’échelle sera précisée lors de réunions ultérieures et pourrait descendre à 150Par conséquent, pratiquement toutes les pharmacies de la communauté pourraient effectuer ce type de test, car l’incidence cumulée de la région est de 209 cas. En cas de fixation de la limite à 250 infections pour 100 000 habitants, il y aurait six localités autorisées pour faire les tests: Alcobendas (263), Boadilla del Monte (258), Collado Villalba (271), Majadahonda (250), Mostoles (284) et Las Rozas (260). Ils pourraient également être faits dans trois quartiers de la capitale: Chamartín (251), Chamberí (281) et Moncloa-Aravaca (268).

Planifier les tests

La Communauté de Madrid a élaboré un plan pour réaliser ces tests en collaboration avec le Collège officiel des pharmaciens de Madrid (COFM), le Société espagnole de pharmacie familiale et communautaire (SEFAC), le Fédération des entreprises des pharmaciens espagnols (F.) et le Association des entrepreneurs pharmaceutiques de Madrid (Adefarma).

Cette stratégie stipule que La participation de la pharmacie doit être volontaire, et seulement le pharmaciens autorisés, auxiliaires, régents ou substituts accrédités par le Collège officiel des pharmaciens peuvent passer des tests pour les personnes asymptomatiques après avoir passé certains cours pour mettre à jour leurs connaissances. Une fois la résultats, les pharmacies doivent les communiquer au service de santé de Madrid et à la direction générale de la santé publique.

Il y a deux modèles conçu pour les tests. D’une part, les pharmacies qui les fabriquent pendant leurs heures d’ouverture doit avoir un circuit d’accès à la zone restreinte où le test a lieu. De l’autre, ceux qui choisissent de le faire après la fermeture le public doit faciliter le planning à cette fin. Dans tous les cas, ils auront un zone spécifique pour les tests, qui sera désinfecté après chacun et doit avoir une ventilation naturelle ou mécanique.

D’un autre côté, Aguado a soulevé la possibilité que les pharmacies puissent vendre des tests d’antigène sur ordonnance aux citoyens qui le souhaitent, tandis que pour le habitants des zones de santé de base avec la plus forte incidence du coronavirus ces tests seraient libre. Dans le second cas, ce serait la Communauté de Madrid elle-même qui faciliterait les tests.