COVID-19 :

Depuis le 21 juin 2020, la “ normalité ” a été progressivement réactivée en Espagne après l’accouchement, le transport public a été très redouté des citoyens en raison de risque de contagion pouvant entraîner lorsque des agglomérations se produisent. Une enquête menée par l’OCU à la fin du mois de juillet a montré que 31% de la population la jugent “très dangereuse”, il a donc été positionné comme l’espace le plus dangereux, devant les activités sportives dans les espaces couverts (28%) et les événements culturels (25%).

À la fin de l’année, la perception de ce secteur était similaire. Une autre enquête de l’OCU publiée en décembre a confirmé que les transports publics sont l’endroit où les Espagnols se sentaient le plus en insécurité (67%), plus que dans les bars (50%), les centres commerciaux (47%) ou les supermarchés (29%). Maisc’est vraiment dangereux utiliser le métro, le train ou le bus? La science prétend non.

Mesures efficaces

De nombreuses études menées dans différents pays révèlent que les transports publics ne sont pas l’une des principales sources de contagion. Il est vrai qu’au début de la pandémie, le risque était élevé car on ne savait pas comment agir pour dénombrer le virus. Mais, au fil des mois, des mesures ont été adoptées qui ont fait des transports publics un lieu sûr. Selon plusieurs experts d’El País, le meilleurs systèmes de ventilation, la désinfection quotidienne et l’utilisation de masques réduire le danger.

En juin 2020, une équipe du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC), dirigée par Xavier Querol et Gloria Sánchez, a analysé plusieurs échantillons du métro de Valence prises de garde-corps, treuils, distributeurs automatiques, poignées, échelles et filtres de climatisation. Les résultats ont montré que il n’y avait pas de présence de coronavirus dans les installations. De plus, «il y a des bus qui ils ventilent 50% de l’air et prélèvent 50% de plus de l’extérieur, et la plupart des compteurs prennent également un 30% d’air extérieur», Explique Xavier Querol. “Avec masques, avec ventilation optimisée, avec la désinfection qu’ils font de toutes les surfaces et avec le gel d hygiene, Je pense que le métro n’est pas moins sûr qu’une cafétéria, où les gens ont tendance à parler sans masque », ajoute-t-il.

Pedro Gullón, de la Société espagnole d’épidémiologie, est d’accord sur sa sécurité. “Nous passons moins de temps dans le métro ou Cercanías, environ 30 ou 40 minutes, avec renouvellement des personnes à chaque arrêt, la plupart des gens ne parlent pas et aussi maintenir le masque sur. Et, sauf aux heures de pointe, il n’y a généralement pas de surpeuplement. En revanche, dans les discothèques ou les pubs, vous devez parler en criant parce qu’il y a de la musique, les gens enlèvent leur masque, on consomme de l’alcool, il y a moins de mesures sécurité et pass plus de temps», Fait-il valoir.

Au Japon également, une étude axée sur l’analyse des principales sources de contagion a été réalisée. Il a conclu que concerts, gymnases, bars et restaurants provoqué plus grand nombre de nouveaux infectés que le réseau de transports publics. Entre les mois de mai et août, les autorités françaises ont identifié près de 1100 foyers, dont seuls 15 cas (1%) avaient été infectés dans les transports publics.

Comment éviter la contagion

Bien que les experts soutiennent que les transports publics sont un environnement sûr, ils reconnaissent également qu’il n’y a pas de risque zéro, il est donc conseillé de respecter les recommandations sanitaires. Tout d’abord, il est impératif utiliser le masque correctement et garder une distance de sécurité pour éviter de nous infecter ou de nous infecter microgouttelettes qui sont émis lors de la parole, de la respiration ou des éternuements, ainsi que aérosols. «Si 25% de l’air de ventilation était prélevé de l’extérieur en continu, le risque d’infection par aérosols était réduit à 10 fois moins. Quant aux microgouttelettes, si tout le monde porte des masques, c’est résolu », explique Querol à partir d’une étude de modélisation réalisée dans un espace clos de 105 mètres carrés, semblable à un wagon. Cette mesure comprendrait la recommandation de ne pas boire ni manger pendant le voyage.

Bien que les services de transport désinfectent régulièrement les véhicules et les installations, il vaut mieux éviter de toucher les surfaces publiques comme main courante ou siège. C’est aussi très important désinfecter nos mains constamment et ne pas les mettre dans nos yeux, notre bouche ou notre nez. De plus, en cas d’achat d’un billet, le paiement par carte.

Enfin, une nouvelle mesure est étendue à toute l’Espagne: restez silencieux tout au long du voyage. Renfe a rejoint cette recommandation, invitant les voyageurs à ne pas parler avec d’autres passagers ou sur leur téléphone portable.