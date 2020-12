COVID-19 :

Cela fait plus d’un an depuis la première contagion signalée dans le monde par le coronavirus. C’était à Wuhan (Chine) et, depuis, le virus SRAS-CoV-2 s’est propagé à travers le monde au point de provoquer plus de 75 millions de cas et plus de 1,65 million de décès.

L’une des voix les plus entendues tout au long de la pandémie a été celle du co-fondateur de Microsoft Bill Gates. En fait, bon nombre des anti-vaccins et des négationnistes de la pandémie se sont référés à Gates, l’accusant, par exemple, de “vouloir nous micropuce avec des antidotes pour nous contrôler”.

La fondation que Bill Gates préside avec son épouse, Belinda Gates, a été l’un des coupables que les sociétés Pfizer et BioNTech se sont réunies pour développer un vaccin qui pourrait produire une immunité dans les organismes humains. La Fondation Bill & Melinda Gates a investi dans la société allemande BioNTech et, en fait, a signé un contrat avec elle depuis 2019.

Prédictions de Bill Gates

– “Le pire de la pandémie n’est pas encore arrivé”. Récemment, l’homme d’affaires a prédit que le pire de la pandémie ne s’était pas encore produit. Dans une interview avec CNN, il a assuré que les prochains «quatre à six mois» verront les moments les plus difficiles de l’épidémie. Il y a encore 5 ans, en 2015, il prévenait du nombre de morts qu’un événement comme celui que nous vivons aujourd’hui produirait.

– “La normalité aux États-Unis commencera au printemps 2021.” Gates a déclaré dans l’émission “ Today ” de NBC que, malgré le pire de la pandémie à venir, une grande partie de la population nord-américaine pourrait être vaccinée au printemps 2021 et, par conséquent, les États-Unis «retourneront à la normale». Cependant, pour que cette réalité se produise, il recommande de réduire les contacts et de toujours utiliser un masque.

– “Le premier vaccin qui demandera votre approbation sera celui de Pfizer.” Bill Gates a déclaré qu’il voyait l’approbation de l’un des médicaments improbable avant le mois de novembre. Bien qu’il ait dû attendre encore quelques mois, son pronostic était correct, puisque le vaccin développé par Pfizer et BioNTech a été le premier dont l’utilisation a été approuvée aux États-Unis.

– “La normalité complète arrivera en 2022 et la prochaine pandémie d’ici 20 ans.” Le co-fondateur de Microsoft, bien que confiant que la nouvelle normalité arrivera aux États-Unis au printemps, fait valoir que les derniers vestiges de la pandémie ne disparaîtront pas avant 2022. De plus, estime qu’il pourrait y avoir une autre épidémie dans moins de 20 ans, “mais nous l’aurons pratiqué et cela affectera moins la société mondiale”.

– “Quand la normalité arrivera, les voyages d’affaires seront réduits de 50% et les jours de bureau de 30%.” Cette déclaration a été faite lors d’une conférence organisée par le New York Times, où Gates a tenté d’expliquer comment la pandémie allait affecter le travail dans la nouvelle normalité. L’essor du télétravail, ainsi que son efficacité plus que prouvée, seront la raison pour laquelle l’activité de travail sera transformée. Cette fois, nous devrons attendre.