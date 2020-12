COVID-19 :

La pandémie de coronavirus a considérablement modifié le mode de vie et la conduite de la société. Les activités qui se pratiquaient autrefois à loisir sont désormais évitées car elles peuvent être très dangereuses. Pour savoir comment le COVID-19 a affecté les experts en la matière, le prestigieux journal The New York Times a réalisé une macro-enquête auquel ils ont répondu 700 épidémiologistes et scientifiques des États-Unis. Un échantillon suffisamment significatif pour rendre compte de vos réponses.

Ces experts expliquent quelles activités ils exercent le plus et celles qui ont été stationnées à cause de la pandémie car elles comportent un plus grand risque de contagion. Ainsi, ils établissent que l’activité la plus dangereuse est manger dans un restaurant, selon 44% des personnes interrogées. La deuxième activité la plus risquée est assister à un mariage ou à des funérailles, estime 43% des experts. Enfin, 35% estiment que la troisième action la plus risquée est assister à un événement sportif, à un concert ou à une pièce de théâtre.

Au contraire, les trois activités qui auraient moins de risque ils ont et que, par conséquent, ils ont fait le plus, sont: toucher ou transporter une lettre dans le courrier postal avec vos mains et sans précautions (75%), faire une randonnée ou une randonnée en plein air avec des amis (72%) et aller à faire une commande à une épicerie ou une pharmacie (46%). En effet, 72% ont reconnu avoir ouvert le courrier sans précaution au cours des 30 derniers jours, 90% avaient fait une course en personne le mois dernier, soit au supermarché ou à la pharmacie, et 62% étaient sortis pour passer le sortir avec des amis à l’extérieur.

Le principal résultat que l’on peut tirer de l’enquête est que la majorité des épidémiologistes s’accordent sur se soucier moins des activités de plein air et plus des activités intérieures, aussi bien que agglomérations. «Les endroits couverts avec beaucoup de monde sont la situation la plus risquée», dit-il. Leland Ackerson, épidémiologiste à l’Université du Massachusetts. «En plein air, avec peu de monde, distance sociale et précautions, c’est le moins risqué», ajoute-t-il.

Que se passera-t-il après le vaccin?

L’arrivée du vaccin semble imminente après que des entreprises comme Pfizer ou Moderna ont demandé une autorisation d’urgence pour l’utilisation de leurs médicaments contre le coronavirus. Cependant, de nombreux experts interrogés reconnaissent que ils se sentiront plus calmes lorsqu’une grande partie de la population aura été vaccinée, pour ce qui reste.

“Oui plus de la moitié de la population J’étais vaccinée, je me sentais un peu moins stressée et anxieuse quand je sortais faire des courses. En fait, je pouvais me sentir à l’aise de manger au restaurant ou de revoir mes amis un jour si possible », dit-il. Vijaya L. Seegulam, chef de projet de recherche, Université de Boston. Pour sa part, Julie Bettinger, professeur à l’Université de la Colombie-Britannique, explique que changera son comportement seulement quand elle et sa famille seront vaccinées, bien qu’il pense que ne sera plus dans des endroits bondés “jusqu’à ce que 80% ou plus soient vaccinés”.

Les plus optimistes, comme Michael Webster-Clark, chercheur postdoctoral à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, estiment que «la disponibilité généralisée des vaccins se traduira par une assouplissement supplémentaire de la plupart des précautions entre le milieu et la fin de l’été 2021». D’autres, comme la professeure agrégée Cathryn Bock, croient qu’ils “réussiront deux ou trois ans avant que les choses ne reviennent à la normale pour les prudents, du moins aux États-Unis. “

Dans une tendance plus négative se trouve le professeur Marilyn Tseng, qui a du mal à «imaginer qu’elle reviendra un jour à notre« normalité »antérieure», bien qu’elle considère que «les nouvelles mesures préventives que nous avons dû adopter, comme les masques, se sentiront normales au fil du temps. En ce sens, je suis optimiste que la vie deviendra un nouveau genre de normalité».