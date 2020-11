COVID-19 :

Le président de la Société espagnole de médecine intensive et critique et des unités coronariennes (SEMICUC), Ricard Ferrer, a averti que les unités de soins intensifs (USI) sont toujours pleines et que le système n’est pas prêt à faire face à une troisième vague d’infections à coronavirus.

Selon le dernier bulletin du ministère de la Santé, publié vendredi dernier, il y a 2777 patients dans les USI du pays, ce qui représente une occupation de 28,44% uniquement avec des patients infectés par un coronavirus. La situation varie selon les communautés autonomes. Alors que La Rioja a une occupation de 56,67%, les îles Canaries n’en ont occupé que 9,71%. Cependant, 11 des 17 communautés et 2 villes autonomes ont des données d’occupation supérieures à la moyenne nationale.

En ce sens, Ferrer, qui est également à la tête du service de médecine intensive de l’hôpital Vall d’Hebron à Barcelone, a ajouté que les lits de soins intensifs “sont des ressources très controversées”. Le besoin de lits pendant les deux vagues de la maladie a contraint les hôpitaux à fournir de nouveaux espaces pour accueillir les patients critiques.

Manque de professionnels

Le président des médecins de l’USI a déploré le manque de professionnels dans le système de santé. “Nous ne pouvons pas trouver de médecins intensivistes sur le marché du travail et, par conséquent, nous avons dû récupérer des médecins à la retraite”, a ajouté.

Pour Ferrer, le problème ne réside pas dans la formation des professionnels, mais dans la bas salaires par rapport aux autres pays européens. Pour résoudre ce problème, le médecin propose de renforcer le processus de formation et «d’arrêter le flux de professionnels qui partent».

Continuité de l’activité hospitalière

Le 3 novembre, le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires du ministère de la Santé (CCAES), Fernando Simón, a souligné que la plupart des communautés n’avaient pas eu à suspendre leur activité hospitalière.

Dans le même ordre d’idées, Ferrer a confirmé que les grands hôpitaux ont été en mesure de concilier la présence de patients infectés par le coronavirus avec les besoins d’autres patients, même si certains centres plus petits “ont dû suspendre les interventions chirurgicales”. “Être capable de traiter toutes les maladies a été un grand succès par rapport à la première vague”, a souligné.

Désescalade et troisième vague

Finalement, Ferrer a demandé que la désescalade soit effectuée «avec prudence», car «les unités de soins intensifs sont toujours pleines et la mobilité est un risque, non seulement des contagions, mais parce que cela augmente la probabilité d’avoir des accidents de la route et, par conséquent, la demande de lits ».

En fait, le médecin a mis en évidence l’augmentation du nombre de patients souffrant de traumatismes crâniens lors de la deuxième vague. “Nous devons être très prudents avec le virus et avec d’autres maladies.”

«S’il y avait une troisième vague imminente, nous devrions arrêter de traiter certains patients dans les unités de soins intensifs. Il faudra encore deux ou trois semaines pour que la pression sanitaire diminue et que la situation cesse d’être critique “, c’est fini.