L’Espagne a demandé à la présidente de la Commission européenne, Úrsula von der Leyen, et au président du Conseil, Charles Michel, “Une réponse communautaire coordonnée” après avoir entendu l’annonce de plusieurs pays de suspendre leurs vols avec le Royaume-Uni en raison de l’apparition de une nouvelle souche de coronavirus dans ce pays qui a un capacité de transmission plus élevée et, par conséquent, il se propage plus rapidement. En ce sens, le gouvernement espagnol a indiqué qu’il attendait la “réponse rapide” des institutions européennes, mais a avancé que, s’il n’y en avait pas, “Il agira pour la défense des intérêts et des droits des citoyens espagnols”, fermant également les frontières avec le pays britannique.

L’Europe a déjà agi

Royaume-Uni a de nouveau confiné Londres et le sud-est de l’Angleterre à partir de ce dimanche pour tenter d’arrêter l’augmentation des infections attribuées à la nouvelle souche du coronavirus qui, comme le reconnaît le gouvernement britannique, est hors de contrôle, depuis accélère la transmission de 70% du virus. Après cette révélation, de nombreux pays européens se sont mobilisés sur la question. Les Pays-Bas, l’Italie et la Belgique ont fermé leurs communications avec le Royaume-Uni, tandis que L’Allemagne étudie le faire.

Dans Pays Bas, l’exécutif a interdit le trafic de passagers aériens avec le Royaume-Uni immédiatement et pendant au moins 10 jours. Cette décision intervient après que l’Institut de Santé Publique du pays a demandé à la Santé de contrôler les mouvements de passagers avec la nation britannique «autant que possible» pour limiter «l’introduction de cette souche de virus» sur le territoire néerlandais.

Belgique aussi suspendre les arrivées d’avions et de trains en provenance du Royaume-Uni à partir de minuit suivant, a déclaré un responsable du gouvernement à l’.. Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, a précisé sur la chaîne VRT que la suspension durera au moins 24 heures.

Italie a pris la même décision, comme l’a confirmé le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio. La décision a déjà été communiquée aux autorités de Londres, a expliqué le chef de la diplomatie italienne sur les réseaux sociaux: «En tant que gouvernement, nous avons le devoir de protéger les Italiens et pour cette raison, après en avoir informé le gouvernement anglais, nous sommes sur le point de signer une mesure avec le ministre de la Santé pour suspendre les vols avec la Grande-Bretagne». “Notre priorité est de protéger l’Italie et nos compatriotes”, a-t-il conclu.

Allemagne, pour sa part, étudie “sérieusement” la mise en suspension des vols avec la Grande-Bretagne, et aussi Afrique du Sud, où circule une autre nouvelle souche dangereuse de coronavirus. «Restreindre le trafic aérien depuis le Royaume-Uni et l’Afrique du Sud est un option sérieuse«Que le gouvernement étudie, a indiqué une source proche du ministère de la Santé.