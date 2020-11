COVID-19 :

Malgré le plus de 52000 cas positifs en Espagne et 512 décès le week-end dernier, le plus grand nombre de morts en un week-end depuis le début de la pandémie, les données en Espagne commencent à s’améliorer au fil des semaines.

Le programme La Sexta Clave a analysé la situation dans notre pays au cours du dernier mois et demi, peu après démarrer la deuxième vague et coïncider avec la fin de l’été, avec le reste des pays dans le cadre européen. La journaliste Alba Blanco a présenté quelques données qui appellent à l’espoir: ce jour-là, L’Espagne est en tête des données d’incidence cumulée à 14 jours; aujourd’hui, moins de deux mois plus tard, c’est le neuvième pays de cet index.

Belgique, République tchèque, Suisse, France, Pologne, Pays-Bas, Italie et Portugal ils devancent l’Espagne dans ces chiffres. Dans beaucoup d’entre eux, des mesures plus strictes qu’en Espagne, comme par exemple en France, avec un confinement plus sévère.

Concernant le nombre de décès pour 100000 habitants, cependant, la situation n’a pas beaucoup changé: de la première à la deuxième place, seulement dépassée par la République tchèque. Comparaison de la situation avec les États-Unis, le pays qui accumule le plus d’infections et de décès, l’Espagne perd aussi: d’un incidence de 280 le 21 septembre à 529 aujourd’hui, par 148 et 363, respectivement, du pays américain. Le bilan des morts en Espagne passe de 2,49 pour 100 000 habitants à 9,03 aujourd’hui, de 2,34 aux États-Unis à 2,84 aujourd’hui.

Le douzième pour l’ECDC

le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) dresse également une liste actualisée avec les pays du milieu continental et leur incidence cumulée au cours de la 14 derniers jours.

Selon les données publiées par l’ECDC, L’Espagne est le douzième pays européen avec la pire incidence cumulée au cours des 14 derniers jours, avec un chiffre de 602,3 infections pour 100 000 habitants. Ils sont en avance, dans cet ordre: République tchèque, Luxembourg, Belgique, Liechtenstein, Slovénie, France, Autriche, Pologne, Croatie, Pays-Bas et Italie.