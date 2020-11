COVID-19 :

Le vaccin contre le COVID-19 semble se rapprocher de l’Espagne. La présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, a annoncé ce mardi que l’Union européenne a conclu un accord d’achat de 300 millions de doses du vaccin développé par Pfizer et BionTech. D’elles, 20 millions seront destinés à notre pays vacciner 10 millions de personnes, comme l’a confirmé mardi le ministre de la Santé, Salvador Illa. Si la 90% d’efficacité les doses de ce médicament devraient arriver au début de 2021 pour commencer la vaccination de masse, de sorte qu’en mai, il y aura un pourcentage pertinent de personnes vaccinées.

Il est encore nécessaire de clarifier qui recevra les premières doses car il faudra d’abord vérifier si le vaccin immunise tous les secteurs de la population, y compris les personnes âgées ou atteintes de pathologies, selon des sources de Health à El País. Si oui, Illa a expliqué que il serait d’abord administré aux personnes âgées et ceux qui ont le plus de contacts avec eux, comme sanitaire. Entre ces deux groupes, le quota de la première tranche est pratiquement couvert, car en Espagne, il y a plus de neuf millions de personnes de plus de 65 ans et environ un demi-million de personnels de santé.

Le vaccin COVID-19 devrait être distribué de la même manière que la grippe, bien qu’avec certains complications. Premièrement, parce que le taux de vaccination de la grippe chez les plus de 65 ans est de 54%, alors que seulement un tiers des agents de santé en sont atteints. Certains pourcentages qui sont destinés à augmenter avec le médicament contre le coronavirus. En fait, bien qu’il soit volontaire de se faire vacciner, un caractère obligatoire n’est pas exclu, a déclaré Illa. En second lieu, 28 jours après la première dose, la deuxième dose doit être administrée, ce qui augmentera considérablement le travail.

Pfizer prend en charge le transport du vaccin

La troisième difficulté supplémentaire que le médicament entraînera sera que doit être stocké à environ 70-80 degrés en dessous de zéro, ce que José Manuel Bautista, secrétaire scientifique de la Société espagnole de biochimie et de biologie moléculaire, considère “Handicap pour sa diffusion universelle”, comme il l’a écrit sur son Twitter, même s’il soutient que cela peut être fait.

Une partie de ce problème est assumée par Pfizer, qui s’engage à transporter les doses jusqu’au point qu’elles indiquent. “Nous avons développé plans et outils logistiques pour assurer un transport, un stockage et une surveillance continue de la température des vaccins efficaces. Notre distribution est basée sur un système flexible qui enverra les flacons congelés au point de vaccination au moment opportun », assure une porte-parole de l’entreprise.

En d’autres termes, en principe, un entrepôt central ne sera pas nécessaire pour stocker les vaccins. Le directeur du Centre des alertes et des urgences, Fernando Simón, a souligné que le vaccin arrivera dans environ des conteneurs qui peuvent résister à la température extrême nécessaire pendant environ 15 jours. Dans chacun de ceux-ci, 1 800 doses s’adaptent et peuvent être transportées dans n’importe quel moyen de transport, il n’a pas besoin d’être réfrigéré, car la température est déjà maintenue par le conteneur lui-même. L’Espagne aura besoin d’un plan d’administration agile pour vacciner les citoyens le plus rapidement possible. «Vous devez établir un logistique de la vaccination de perdre le moins de vaccins possible tout au long de ce processus », a déclaré Simón.

Bien que les congélateurs à ultra-basse température soient une infrastructure dont seuls les laboratoires des hôpitaux espagnols disposent, César Hernández, chef du département des médicaments à usage humain de l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (Aemps), voir que c’est peut-être le vôtre les centres de santé ceux qui administrent les vaccins, avec le système prévu, n’ont donc pas besoin de ces congélateurs. Cependant, il faudra se préparer à tout événement imprévu, car dans un réfrigérateur normal cela ne dure que cinq jours: «La chose logique est que les vaccins arriveront progressivement et au même rythme qu’ils sont administrés, de sorte que il ne serait pas nécessaire de les stocker, mais aussi nous préparons des alternatives si nécessaire».