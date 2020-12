COVID-19 :

L’essai avec le vaccin développé par le laboratoire chinois Sinopharm au Pérou pour faire face au coronavirus a dû être paralysé Lorsqu’un des volontaires présentait une symptomatologie compatible avec le syndrome de Guillain-Barré.

Le chercheur principal de l’Université Cayetano Heredia, Germán Málaga, a informé les institutions qui réglementent le procès l’apparition d’un participant «présentant des symptômes neurologiques compatibles avec le syndrome de Guillain-Barré». La personne concernée de 64 ans a également d’autres pathologies antérieures.

L’Institut national de la santé (INS) considère qu’il est “peu probable” que les symptômes soient liés à l’inoculation de l’antidote. Mais, comme dans toutes les études cliniques avec des vaccins, la prudence prévaut et, pour cette raison, l’INS a décidé d’arrêter les essais. Pour tenter de clarifier les causes, une commission d’experts neurologues “évalue le processus des antécédents médicaux et les tests en cours”, selon Málaga.

“Il y a très peu de chances que les symptômes aient une relation directe avec le vaccin, mais en cas de doute, il faut être prudent”, A conclu Malaga.

Le Pérou a notifié depuis le début de la pandémie plus de 981 000 infections à coronavirus. En outre, 36 544 personnes ont perdu la vie à cause de la maladie.

Qu’est-ce que le syndrome de Guillain-Barré?

Le syndrome de Guillain Barre C’est une maladie caractérisée par l’attaque du système immunitaire sur les nerfs. Ses symptômes se manifestent d’abord par des picotements dans les jambes et les bras, mais la paralysie finit par se propager dans tout le corps. De plus, la faiblesse, la fatigue et l’incapacité à effectuer des mouvements du visage sont d’autres maux dont souffrent les patients atteints du syndrome de Guillain-Barré.

Les causes de la maladie sont inconnues, de même que sa guérison. Actuellement, entre 4% et 7% des personnes atteintes du syndrome meurent. En revanche, entre 60% et 80% récupèrent après 6 mois.