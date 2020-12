COVID-19 :

Les experts mettent en garde depuis des mois contre les ravages dévastateurs qu’une deuxième vague de coronavirus pourrait causer en Europe en automne et en hiver. Des prémonitions qui ont été plus que satisfaites. Sans être encore arrivé le temps le plus froid, la deuxième vague de la pandémie est plus meurtrière que la première sur notre continent. Le nombre de décès continue d’augmenter chaque jour dans les pays qui nous entourent. Il suffit de voir le cas de Italie, France ou Allemagne, où les décès dus au COVID-19 ont doublé le dernier jour. Aussi Royaume-Uni Vous êtes dans cette situation délicate.

Italie

L’Italie a enregistré 846 décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, l’une des pires données de la pandémie et un chiffre qui suppose presque le double des 491 notifiés ce lundi. Au total, le pays a enregistré 65 857 morts depuis le déclenchement de la crise à la mi-février.

Tous ces décès dus au COVID-19 contribueront à ce que l’Italie dépasse le 700.000 morts, un chiffre qui n’avait été atteint qu’en 1944, en entier Seconde Guerre mondiale, «2020 n’est pas encore conclu, mais un bilan raisonnable nous fait penser que cette année nous dépasserons le seuil de 700 000 décès au total, ce qui valeur inquiétante car cela ne s’était pas produit depuis 1944 », a déclaré le président de l’Institut de statistique (ISTAT), Gian Carlo Blangiardo, dans une interview télévisée.

De son côté, le pays italien a ajouté dans le dernier jour presque 114 844 positifs parmi les 162000 tests effectués au cours des dernières 24 heures à un moment où le gouvernement de Giuseppe Conte discute de la possibilité de resserrer les restrictions déjà annoncées pour Noël afin d’éviter que les infections ne se multiplient et que le pays ne soit contraint à troisième vague. Cependant, Conte exclure le confinement total comme celui de l’Allemagne.

France

La France a communiqué ce mardi 11532 nouveaux cas, presque quadruplé le chiffre de lundi, et 790 décès au dernier jour, plus du double de la veille. Malgré cela, le pays a entamé mardi une désescalade prudente, remplaçant le confinement de la population qui avait commencé il y a un mois et demi par une stricte couvre feu avec un oeil vers les vacances. De cette manière, les citoyens pourront se déplacer librement sur tout le territoire, même s’il y aura restrictions entre 20h00 et 6h00.

De même, il est prévu que les bars, restaurants, théâtres, cinémas ou musées n’ouvrent leurs portes qu’après Noël. Les centres culturels pourront le faire le 7 janvier, mais les restaurants devront au moins attendre le 20 de ce mois. Aussi, le Premier ministre Jean Castex a conseillé les citoyens auto-confiné pendant huit jours, “lorsque cela est possible”, avant de se rencontrer à Noël, en particulier avec les personnes vulnérables. Pour ce faire, il a ouvert la porte aux écoliers pour qu’ils n’assistent pas aux cours jeudi et vendredi prochains. Enfin, en plus, de nombreux Français prédisent passer des tests avant d’aller voir leur famille.

Allemagne

La situation est également alarmante en Allemagne. Après avoir bien géré la première vague, il bat des records de décès qui ont conduit la chancelière Angela Merkel à resserrer les mesures de sécurité. Ce matin, l’Institut Robert Koch en Allemagne a rapporté 952 décès en 24 heures ce que cela signifie le plus grand nombre de décès quotidiens depuis le début de la pandémie. Le record précédent, établi il y a moins d’une semaine, était de 598. L’Allemagne a également enregistré 27 728 nouvelles infections.

Parmi les mesures récemment imposées par Merkel et 16 gouverneurs d’État, le fermetures d’écoles jusqu’au 10 janvier, ainsi que celle de la plupart magasins, magasins et Restaurants, qui pourra continuer à servir de la nourriture à la maison.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a également vu le nombre de décès doubler par rapport à la veille. Au cours des dernières 24 heures, vous avez notifié 506 décès dus au COVID-19, comparé aux 232 détectés lundi. De plus, il a enregistré 18 450 infections ce mardi, ce qui représente une certaine amélioration par rapport aux plus de 20 000 inscrits la veille. Le pays compte un nombre mondial de 1 888 116 personnes infectées, alors que les décès sont déjà de 64 908.

Mardi dernier, 8 décembre, le pays britannique a commencé sa campagne de vaccination, gérer le médicament développé par Pfizer et BioNTech à ses citoyens. «Nous avons une longue marche devant nous, mais c’est le début. Ce virus est mortel, nous devons nous en tenir aux règles », a déclaré Matt Hanock, secrétaire à la Santé de BBC Breakfast.