COVID-19 :

Mariano Esteban est l’un des scientifiques espagnols qui travaille dans notre pays sur le développement d’un vaccin, en particulier celui du CSIC. Le chercheur a participé à «Espejo Público», d’Antena 3, pour analyser les avancées récentes qui ont été connues dans différents projets de vaccins tels que Pfizer ou Moderna. Stephen a commenté l’importance de parvenir à l’immunité de groupe, car il s’est assuré qu’à ce moment-là, la normalité reviendrait: «Au fur et à mesure que la population voit que le vaccin protège, nous dépasserons le seuil de 70% d’immunité de groupe et avec cela, nous pourrons vaincre cette pandémie. Dans un an, nous aurons l’immunité de groupe et nous pourrons vivre en paix et profiter de la vie “, a assuré.

Le scientifique a également commenté les nouvelles sur l’efficacité démontrée par le vaccin Pfizer et Moderna et a assuré que Dans quelques jours AstraZeneca, qui collabore avec l’Université d’Oxford au développement d’un vaccin, annoncera qu’il est également efficace à plus de 90%: “Nous sommes à un très haut niveau d’efficacité, même si nous devons attendre de voir les résultats chez un plus grand nombre de personnes pour vérifier que toutes les exigences sont remplies.”

Au cours de l’entretien, Mariano Esteban a également évoqué le vaccin dans lequel travaille le Centre de biotechnologie de la SCCI, l’institution à laquelle il appartient. Comme il l’a osé, La phase 3 des essais cliniques de ce vaccin, la dernière étape, dans laquelle la dose est testée chez l’homme, débutera à la mi-2021.

Le vaccin augmentera la confiance de la population

De plus, il a valorisé l’importance qu’un centre de notre pays comme le CSIC aura pour la population espagnole de développer un vaccin contre le coronavirus. Esteban a rappelé qu’il y a une grande partie de la population qui affirme qu’elle ne serait pas vaccinée immédiatement, mais Esteban estime que cela changerait dès que la population verra qu’il y a des vaccins contre le COVID-19. “S’il existe des vaccins efficaces contre le COVID-19, la société sera acceptée”, a commenté.

Comment fonctionne le vaccin SCCI?

Mariano Esteban est l’un des chefs de file de la recherche sur les vaccins de la SCCI. Il y a quelques mois, dans une interview au COPE, il a détaillé les avancées de ce remède et en quoi le prototype espagnol diffère des autres: “Le vaccin espagnol diffère des autres en ce qu’il s’agit d’une variante de celui utilisé pour la variole.” «Nous avons mis dans la protéine de coronavirus et dans ce sens le vaccin répond aux besoins des animaux. Il produit des anticorps et active les lymphocytes C du système immunitaire. Si l’infection apparaît, nous leur demandons de détruire le virus “il expliqua.