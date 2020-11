COVID-19 :

Il y a à peine quelques semaines, j’ai prédit que dans les prochains mois, ils vivraient “les mois les plus sombres de la pandémie”. L’auteur de ces mots n’est autre que le épidémiologiste Michael Osterholm, l’une des voix les plus autoritaires au monde pour parler des maladies infectieuses. L’Américain a de nouveau parlé ce qui est à venir et ce n’est pas une bonne nouvelle.

L’expert américain, Directeur du Center for Infectious Diseases and Policy (CIDRAP) à l’Université du Minnesota, explique dans un événement organisé par . ce qui doit résulter de la pandémie: augmentation des cas et des décès, des personnes qui ne comprennent pas ou ne se soucient pas des dangers, la possibilité que le vaccin fonctionne ou non, un immunité collective irréaliste et que le pire reste à venir.

Après avoir conseillé et averti les gouvernements pendant toute une vie sur les conséquences d’une pandémie comme celle que nous vivons, il se dit en plaisantant «Bad news Mike». Si la tendance actuelle se poursuit, elle prédit que au printemps, il pourrait y avoir plus de 500000 décès aux États-Unis.

Message d’optimisme

Cependant, le directeur du CIDRAP a fait la lumière sur cette sombre voie pour sortir de la pandémie. Rendez-vous au développement de nombreux vaccins contre COVID, certains thérapies qui s’améliorent lentement, la plus grande connaissance au fil du temps et plus de technologie que jamais pour lutter contre le virus. Et, plus important encore, “les gens peuvent faire beaucoup pour se protéger et protéger leurs proches avec masques, distance sociale et hygiène. “

À titre d’exemple de bonne gestion de la pandémie citée Australie. Là, dans l’une des principales villes telle qu’elle est Melbourne, une augmentation des cas a été détectée dans le mois de juillet. Grâce à des mesures strictes et à un un suivi sérieux des contacts a été réalisé réduire les cas à zéro d’ici la fin octobre. Il a également cité les cas d’autres pays comme la Nouvelle-Zélande, le Vietnam, Taïwan ou la Corée du Sud, qui contenait le virus sans recourir à des mesures autoritaires comme la Chine.

D’autres pandémies viendront

L’expert espère que ce qui s’est passé avec le coronavirus servir de remède humiliant sur la façon dont les microbes peuvent altérer la vie humaine. «Ce sont de simples petits virus. Ce ne sont pas des balles. Ce ne sont pas des bombes. Ce ne sont pas des virus informatiques. Ce ne sont que des virus, et regardez ce qu’ils nous font“.

De plus, il est convaincu que Le SARS-CoV-2 ne sera pas le dernier virus à laquelle l’humanité fait face, en désignant l’élevage comme leur origine. «Ce sont des conditions favorables à la propagation des virus, donc nous verrons plus de ces événements“. Pour Osterholm, le prochain sera probablement un nouveau virus de la grippe qui a la même capacité de dévastation que celle de 1918, connue sous le nom de grippe espagnole.