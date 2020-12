COVID-19 :

le coronavirus il a frappé le monde entier et créé une crise sanitaire sans précédent qui a touché tous les domaines de la société. Et le football modeste n’allait pas être moins. Après avoir suspendu toutes les compétitions en mars dernier, après l’été, la possibilité de les reprendre avec le début de la nouvelle saison était déjà évoquée. Alors que dans les compétitions professionnelles, tous les principaux aspects du développement de l’activité sportive étaient contrôlés, dans le football amateur, il y avait de nombreuses inconnues. Ce qui était peut-être difficile à imaginer est qu’il y avait une équipe qui jouerait tous ses matchs avec seulement sept joueurs en signe de protestation.

Ce club est le CF Porzuna, qui est membre du groupe II de la première région autonome de Castilla y La Mancha. En l’absence de mesures de la part des autorités, d’un protocole incomplet et de réponses insuffisantes des institutions, l’équipe de la petite ville de Ciudad Real a décidé de protester à sa manière: jouer aux jeux avec sept footballeurs (le minimum pour jouer et éviter les pénalités) et exiger des tests PCR ou antigéniques pour tous les équipements dans le but d’avoir un minimum de sécurité lors de la pratique d’un sport de contact dans lequel il est impossible d’assurer la distance interpersonnelle minimum. Le résultat de leurs trois premières semaines de combat a été deux buts effrayants: 25-0 contre l’Atlético Teresiano et 15-0 contre Pozuelo CF. L’autre match a été remporté (0-3) après que leur rival, l’Atlético Navahermosa, ait dû se retirer de la compétition.

Ce “ a priori ” peut sembler être une réclamation la plus normale compte tenu des circonstances très particulières causé par le coronavirus est devenu le combat de David contre Goliath. Du club, ils assurent que le seul appel de la Fédération de football de Castilla-La Mancha C’était pour leur demander s’ils allaient concourir et que, s’ils ne se présentaient pas, ils seraient rétrogradés. En outre, n’ont pas reçu de réponses aux multiples écrits qui ont été formulés au ministère de la Santé de Castilla-La Mancha même à travers Hôtel de ville de Porzuna.

Dans le protocole envoyé pour la reprise de la compétition, selon CF Porzuna, Seule la prise de température à l’entrée du stade, le lavage des mains et la coexistence de seulement cinq joueurs dans les vestiaires ont été répertoriés comme des mesures essentielles. en même temps. Aucune preuve. Au club, ils demandent que le protocole soit modifié et inclure, au moins, un test d’antigène hebdomadaire et ils sont prêts à en payer une partie.

L’origine de leur combat

Cristian Rojas, Entraîneur du CF Porzuna, assiste à l’AS et explique qu’il y a plus de deux mois a adressé une lettre conjointe à la Fédération demandant de reporter le début de la compétition considérant que les conditions n’étaient pas idéales. Enfin, la compétition a commencé et des équipes comme l’Atlético Navahermosa qui ont démissionné ont été rétrogradées.

L’ensemble Porzuniego a décidé de faire sept jetons, le nécessaire pour pouvoir jouer puisqu’il s’agit de matches de football 11 et qu’ils ne voulaient pas descendre d’une catégorie qui leur était si difficile à atteindre. Au fil des semaines, ils ont pu intégrer deux autres joueurs et avoir neuf jetons, ce qui les empêche de tout type de problème en tenant compte du fait que la plupart de ses joueurs ont un autre travail qui peut les interférer à un moment donné.

Pourquoi jouent-ils avec sept joueurs?

La chose la plus surprenante dans la curieuse histoire du CF Porzuna est peut-être la raison pour laquelle ils jouent les matchs à sept joueurs. C’est le nombre minimum qu’une équipe doit présenter pour pouvoir jouer un match de football 11, avec tous les risques que cela comporte. S’ils sont blessés ou expulsés, ils sont automatiquement perdus 3-0, trois points sont déduits et ils sont sanctionné financièrement, la plus grande crainte en ce moment d’un club cela – bien sûr – ne traverse pas la meilleure situation économique.

Voici comment son coach le raconte: «En tant qu’entraîneur, je ne charge pas non plus parce que nous n’avons pas commencé à nous entraîner. Nous avions un reste de l’année dernière et nous allons le dépenser pour payer les arbitrages et ce qui est nécessaire.

Comme c’est la logique, les footballeurs ne peuvent pas concourir à leur plus haut niveau et se consacrent à minimiser les dégâts, jouant avec un gardien de but, quatre défenseurs et deux joueurs devant qui souffrent d’une forte usure. Cristian Rojas est clair sur la façon dont son équipe joue: “On ne peut pas aller à plein régime tout le match, on est en compétition avec le minimum pour qu’ils ne nous sanctionnent pas. On couvre les lignes, on essaie de jouer en attaque et d’éviter autant que possible les contacts, puisque les autres équipes ne portent pas de masque. % parce que vous ne pouvez pas avec sept “.

Son grand objectif: préserver le bien-être et «gagner en santé»

Un autre des aspects les plus choquants c’est que tu peux jouer sans masque. CF Porzuna souligne qu’il est choquant qu ‘”ils ne permettent pas à plus de six personnes de se réunir”, Mais sur un terrain de football, 22 personnes peuvent le faire sans distance, ni masque, ni test. Sont les seule équipe qui joue ses matchs avec des masques, Ils ne prévoient pas de commencer à s’entraîner tant qu’ils ne sont pas assurés de ces tests et qu’ils indiquent la santé.

La grande devise qui marque la pensée de Porzuna est que ils ne se battent pas pour gagner un match, ils se battent pour préserver au maximum leur santé. Leur entraîneur assure qu’ils sont prêts à commencer à s’entraîner: «nous voulons commencer, mais nous avons besoin d’un certain contrôle. Dès que nous aurons des tests, nous commencerons, même si nous perdons les matchs nécessaires. Nous nous battrons pour ce en quoi nous croyons et nous devons détecter les positifs asymptomatiques. “.

Votre situation est si extrême que organiser des voyages en voiture au lieu de l’autocar habituel pour réduire au maximum les risques. Ils répètent sans cesse que cela ne les dérangerait pas de payer pour une partie du test d’antigène, mais ils doivent être faits dans tous les clubs et l’égalité peut être assurée alors qu’ils se demandent la différence entre une équipe tierce et la leur en termes de (non) facilités pour accéder à ces tests.

Un appel au reste des clubs et un message clair

Malgré le fait que plusieurs clubs dans leur environnement et même dans la même catégorie se soient montrés soutenus sur les réseaux sociaux, aucun n’a rejoint et n’a résisté à la demande de tests contre COVID-19. Cependant, au CF Porzuna ils espèrent qu’un club aura le courage de les rejoindre dans leur protestation pour avoir plus de force et se faire entendre: “Ils n’ont pas voulu suivre nos traces, ce qui est tout à fait respectable, mais ce serait une bonne nouvelle pour tout le monde si certaines équipes se joignaient”, déclare Cristian Rojas.

Interrogé sur la capacité de maintenir cette position et d’affronter les matchs à sept joueurs, l’entraîneur est clair: “S’il n’y a pas de test, nous continuerons comme ça. Nous allons concourir à notre manière et réclamer ce que nous pensons être juste”, tout en affirmant qu’il est “très, très compliqué” pour une équipe régionale de pouvoir se permettre les tests.

Dans une situation aussi délicate et dans laquelle les intérêts sportifs ont fini par dominer, CF Porzuna maintient une position très claire et il continue de se battre pour un droit qu’ils jugent essentiel pour pouvoir pratiquer la pratique du football de compétition, non seulement dans sa communauté mais dans tout le pays. Pendant ce temps, ce week-end, ils visitent Mora CF “B” et continueront avec leur revendication particulière.