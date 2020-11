COVID-19 :

Le gouvernement a prolongé l’aide à l’ERTE jusqu’au 31 janvier prochain. L’important volume de contagions qui existe en Espagne, avec la deuxième vague qui a frappé tout le pays, a contraint fin septembre à étendre ces aides dans un document approuvé et soutenu par les employeurs et les syndicats. Maintenant, Avec la pandémie incontrôlable, avec des restrictions croissantes, avec un couvre-feu nocturne, avec des fermetures d’établissements d’accueil et des limites de temps et avec le confinement à domicile planant sur l’environnement, l’extension de cette couverture est encore plus logique.

Le document indique à propos de l’interdiction des licenciements restera en vigueur. L’article déclare que force majeure et causes économiques, techniques, organisationnelles et de production dans lequel les mesures de suspension des contrats et de réduction du temps de travail sont protégées “Ils ne peuvent être compris comme des justifications de la rupture du contrat de travail ou du licenciement.”

Mais la grande question à laquelle sont confrontés les travailleurs est de savoir s’ils peuvent être licenciés une fois que l’ERTE prend fin. La sixième disposition complémentaire du premier décret-loi royal, oblige la société à conserver son emploi pendant une période de six mois à compter de la date de reprise d’activité, c’est-à-dire «de la réincorporation au travail effectif des personnes concernées par le dossier, même lorsque celui-ci est total ou n’affecte qu’une partie du personnel». L’entreprise a reçu pendant l’ERTE des avantages tels que exemptions à la sécurité sociale supporter des charges financières en cas de force majeure.

Dans quels cas l’entreprise peut-elle licencier?

Oui, l’entreprise Oui, il peut licencier si la résiliation du contrat survient en raison d’une «démission», d’un «licenciement approprié», d’une «retraite ou d’une invalidité permanente totale» ou en raison de la fin du contrat permanent-discontinu que certains travailleurs ont. Par conséquent, l’entreprise qui a réalisé une ERTE doit conserver le poste pendant six mois à compter de la reprise d’activité, mais peut licencier dans les cas détaillés.

Entreprises à risque

De même, l’interdiction de licencier les travailleurs concernés par l’ERTE au cours des six prochains mois ne s’appliquera pas lorsque les entreprises démontrent qu’elles sont à risque de faillite ou sont dans une forte variabilité ou saisonnalité de l’emploi.

Dans ce cas, La loi prévoit que si l’entreprise présente un ERE pour fermeture après avoir présenté un ERTE, elle peut licencier, les travailleurs recevant une indemnité de départ et les allocations de chômage qui leur correspondent.

Travailleurs qui n’ont pas été à ERTE

Les travailleurs qui ne sont pas exemptés du licenciement sont ceux qui font partie d’une entreprise qui a accédé au fichier de réglementation du travail temporaire (ERTE), mais n’en ont pas été affectés. Selon la BOE, la limite est réduite aux employés concernés par cette mesure, mais elle ne peut pas être extrapolée au reste des travailleurs qui n’ont pas changé leurs conditions, afin qu’ils puissent être licenciés.