COVID-19 :

La troisième vague de COVID-19 laisse des records en Espagne qui n’avaient pas été vus pendant la pandémie. Le ministère de la Santé a notifié ce jeudi 35878 nouveaux positifs, 16 676 au cours des dernières 24 heures, et 201 décès à partir de ce mercredi. En 2020, les 25000 positifs n’ont été dépassés qu’un jour autre qu’un lundi à deux reprises, alors qu’au cours de ces deux semaines de 2021, ce chiffre a été dépassé trois fois.

Le plus alarmant est la rapidité avec laquelle cette situation a été atteinte, car l’incidence a augmenté de 62,8% en sept jours seulement, tel que recueilli 20 minutes. Actuellement, l’incidence cumulée en 14 jours atteint 522,7 cas pour 100 000 habitants, qui double également le niveau de risque extrême, soit 250. Estrémadure continue de mener la liste des communautés avec 1167,36 infections pour 100 000 habitants, suivi de Murcie (761,30), La Rioja (719,39), Castilla La Mancha (690,11), Communauté valencienne (667,88), Madrid (636,10), Baléares (624.21) et Castille et Leon (611,87).

Fernando Simón, directeur du Centre d’alertes et d’urgence sanitaires (CCAES) a précisé ce jeudi lors d’une conférence de presse que l’augmentation des infections a commencé à être remarquée vers le 8 janvier, pour laquelle il a lié la situation au mauvais comportement de certains citoyens: «Nous avons passé un meilleur moment que nous n’aurions dû. Les mesures étaient bonnes. Nous pouvions déjà proposer ce que nous savions que cela allait arriver ». Cependant, insisté pour exclure la détention à domicile parce qu’il y a d’autres mesures qui peuvent être instituées plus tôt.

Les USI de neuf communautés, à très haut risque

L’endroit où la croissance des infections se reflète le plus est les hôpitaux, qui recommencent à saturer, en particulier les unités de soins intensifs (USI). Ce jeudi, le occupation dans les hôpitaux par les patients COVID a de nouveau dépassé 15%, quelque chose qui ne s’était pas produit depuis le 19 novembre dernier, alors que admis aux soins intensifs occupent déjà le 28,46% des lits. Concernant le mercredi, il y a 709 plus admis, 105 d’entre eux en réanimation. Le nombre total de patients dans les lits de soins aigus est proche de 19 000 patients, tandis qu’en USI, ce chiffre s’élève à 2 849.

La Communauté valencienne enregistre le pourcentage le plus élevé, avec 47,54% des lits de soins intensifs occupés par des patients atteints de coronavirus, suivis par Catalogne (41,84%) et La Rioja (40%), qui sont également à très haut risque. Ils sont également au-dessus de la moyenne nationale Baléares (39,74%), Madrid (35,98%), Melilla (35,71%), Castilla La Mancha (34,40%), Castille et Leon (28,86%) et Estrémadure (25,12%).

Malheureusement, les prévisions des experts ne sont pas optimistes, car ils considèrent que Le pire est encore à venir. Les admissions dans les unités de soins intensifs devraient continuer d’augmenter dans les semaines à venir en raison de la transmission rapide cela se produit ces jours-ci.