COVID-19 :

En décembre dernier, Le Royaume-Uni a vu comment les cas positifs de coronavirus n’arrêtaient pas d’augmenter et d’augmenter. Malgré les mesures appliquées par le gouvernement de Boris Johnson, les chiffres n’ont pas arrêté leur augmentation et hier ils ont enregistré leur maximum de la pandémie avec plus de 57000 infections.

La cause et l’origine de cette forte vague qui inquiète les Britanniques est une nouvelle souche du virus qui semble être originaire de là et qui a un capacité de contagion beaucoup plus élevée. Des îles, il est progressivement passé au reste de Europe et enfin vers d’autres continents.

Premier pays à isoler la nouvelle souche

L’Inde a été l’un des derniers pays à confirmer la présence de cette souche et les nouvelles qui en découlent invitent à l’optimisme. Quelques jours à peine après avoir détecté que cette nouvelle variante circulait sur son territoire, les scientifiques ont réussi à «isoler et cultiver avec succès» la souche dans un laboratoire. De cette manière, le pays asiatique devient le d’abord qui y parvient.

“La variante britannique du virus, avec tous les changements de trait, a été isolé et cultivé avec succès à l’Institut national de virologie (NIV) du échantillons cliniques collectés auprès de rapatriés du Royaume-Uni“Le Conseil indien pour la recherche médicale (ICMR) a rapporté hier.

Le fait a son importance, car il permettra vérifier avec précision les détails de cette nouvelle variante, son infectivité et s’il réagit de la même manière que son prédécesseur aux traitements actuels et aux vaccins déjà approuvés.

Les chercheurs ont utilisé des lignées cellulaires vero pour cultiver cette nouvelle variante du virus, détectée en fin d’année dans le pays, lorsque cinq cas ont été détectés. Quelques jours plus tard, le chiffre atteignait 29, selon le Hindustan Times.

Deux vaccins approuvés en Inde

Tôt ce dimanche, le Premier ministre du pays, Narendra Modi, a confirmé l’approbation de deux vaccins permettant d’immuniser la population: l’un développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford et un autre par le pharmacien local Bharat Biotech. Pour Modi, cela représente «un tournant décisif» ainsi que “accélère la voie vers une nation plus saine et sans COVID”.

Un tournant décisif pour renforcer un combat fougueux! Le DCGI autorise les vaccins de @SerumInstIndia et @BharatBiotech accélère la voie vers une nation plus saine et sans COVID. Félicitations à l’Inde. Félicitations à nos scientifiques et innovateurs assidus. – Narendra Modi (@narendramodi) 3 janvier 2021

Inde, avec plus de dix millions de personnes infectées depuis le début de la pandémieC’est le deuxième pays avec le plus de cas depuis le début de la pandémie, seulement dépassé par les États-Unis, qui doublent en nombre. En ce qui concerne la décès, est le troisième (149000) après les États-Unis et le Brésil.