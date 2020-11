COVID-19 :

Le coronavirus frappe à nouveau fort en Italie. Après avoir été l’un des pays européens les plus durement touchés par la pandémie première vague du virus, de retour dans les mois de mars et avril, maintenant ils souffrir avec virulence des effets du COVID-19.

Vendredi dernier, ils ont enregistré leur pic maximal d’infections, avec près de 40000 nouveaux positifs et, bien que lundi ce chiffre soit tombé à 25 271, la vérité est que environ 100 000 tests de moins que ce jour-là. La situation dans les hôpitaux commence à ressembler à ce qui a pu être observé aux premiers stades de la pandémie.

La gravité de l’évolution de la pandémie a été dénoncée par le Président de la Fédération nationale du Collège médical italien (Fnomceo), Filippo Anelli, qui a demandé au gouvernement de fermer complètement le pays. “Si nous considérons les données de cette semaine comme une tendance typique et si nous les projetons sans anticiper de nouvelles augmentations, la situation dans un mois sera dramatique et par conséquent, nous devons immédiatement recourir à une fermeture totale », a déclaré Anelli.

Augmentation de la pression hospitalière

Les hôpitaux du pays commencent à être saturés, comme le montre la près de 30500 patients admis avec un coronavirus, dont 100 sont entrés aux soins intensifs au cours des dernières 24 heures. Les lits de les soins intensifs dépassent déjà 2800.

“Soit nous bloquons le virus, soit il ne nous bloquera pas, car ils nous préviennent que le système ne tient pas “, prévient Anelli. Seulement le dernier jour 331 personnes sont décédées du SRAS-CoV-2 en Italie. “Avec la moyenne actuelle, dans un mois, nous atteindrions 10000 morts de plus“.

Avec 960373 infectés par le coronavirus, L’Italie est le onzième pays au nombre total d’infections dans le monde et cinquième en Europe, derrière France, Russie, Espagne et Royaume-Uni, tous avec plus d’un million d’infections depuis le début de l’alerte sanitaire. En nombre de décès, avec plus de 41 000, c’est le sixième pays au monde qui enregistre le plus. À l’heure actuelle, en plus, il y a plus d’un demi-million d’habitants atteints de la maladie.

Mesures en Italie

Le gouvernement italien a décrété le 26 octobre une série de des mesures restrictives pour minimiser la contagion. Parmi ceux-ci, le couvre-feu et fermeture d’activités telles que gastronomie, restauration, culture et gymnases.

Selon le dernier décret, jusqu’au 24 novembre prochain, ils resteront cinémas fermés, théâtres, salles de concert ou piscines, tandis que les bars et restaurants doivent fermer à 18h00 au plus tard. En fonction de l’incidence dans chaque territoire, l’Italie distingue les régions comme zones rouges, orange ou jaunes. Les pires coups de cette seconde vague, étiquetés avec la couleur rouge pour leur niveau d’incidence, sont Lombardie, Piémont, Vallée d’Aoste et Calabre.

En outre, dans la région de Campanie, une aide a été demandée en raison de saturation des hôpitaux, avec des files interminables de voitures qui attendent dans la rue pour des tests. Le propre conseiller du ministre de la Santé, Walter Ricciardi, a exhorté “Des interventions absolument rapides ou une tragédie nationale se profile”.