COVID-19 :

L’Italie ne donnera pas de trêve au coronavirus à Noël. Le nombre d’infections s’accumule et augmente de jour en jour, ce qui a conduit l’exécutif de Giuseppe Conte à prendre la décision difficile de prendre des mesures extrêmes avant l’arrivée de ces dates très importantes. Le taux d’infection est passé de 0,82 à 0,86, avec une positivité de test de 10% et 674 morts le dernier jour.

Après une dure journée de débat, enfin les restrictions seront renforcées afin d’éviter la contagion pendant les vacances de Noël avec les soi-disant “décret noël”. Ainsi, de la Du 23 décembre au 7 janvier, il y aura deux niveaux différents: rouge et orange. Les jours fériés et les jours d’éveil (au total 10), niveau d’alerte maximal: confinement quasi total, avec interdiction de se déplacer entre les communes pour se retrouver en famille ou entre amis. Pendant le reste, la main s’ouvrira davantage en termes de circulation et d’ouverture commerciale.

Le Premier ministre italien était un partisan de parier sur des mesures plus douces. Sous la pression des hommes d’affaires, leur intention était de détenir certaines licences pour aider une économie en difficulté en ce moment, si important pour votre facturation. Cependant, cela n’a pas été possible et le pays sera éventuellement soumis à des restrictions plus sévères.

Application des mesures au 23 décembre

Ainsi, entre le 23 décembre et 7 janvier Les Italiens auront une mobilité plus limitée. Pendant les jours où vous êtes au niveau rouge, vous ne pouvez quitter la maison avec une certification des raisons essentiellescomme le travail ou les courses. À son tour, les bars et les magasins qui ne sont pas basiques seront fermés.

Pendant le reste des jours, du 28 au 30 décembre et 4 janvier, les restrictions seront moins exigeantes, ouvrir d’autres commerces, mais pas des bars ou des restaurants.

Dans les 14 jours que dure ce nouveau décret, le la mobilité est limitée à la commune elle-même. Seuls les résidents de les petites villes (moins de 5000 habitants) peuvent se déplacer jusqu’à un maximum de 30 kilomètres de chez vous. Bien sûr, avec des conditions: deux par deux ou avec des enfants de moins de 14 ans. “Les déplacements vers des domiciles privés ne sont autorisés qu’une fois par jour période comprise entre 5 h 00 et 22 h 00“dit le document.

Idem pour visiter le domicile de parents ou d’amis à ces dates. Dans le cas des non-parents, ils sont autorisés à être invité ceux avec qui vous avez une relation, et non des amis.