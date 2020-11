COVID-19 :

La grande majorité des pays européens ont mis en place des restrictions sévères pour contrôler la pandémie de coronavirus. Pourtant, l’Organisation mondiale de la santé avertit que une troisième vague pourrait arriver début 2021 au vieux continent si les gouvernements répètent les «erreurs» qu’ils ont répétées il y a quelques mois.

“Ils n’ont pas construit l’infrastructure nécessaire pendant les mois d’été, après la maîtrise de la première vague. Maintenant, nous avons la deuxième vague et, s’ils ne construisent pas l’infrastructure nécessaire, nous en aurons une troisième au début de l’année prochaine », a-t-il prévenu David Nabarro, envoyé spécial du COVID-19 de l’OMS, dans une interview aux médias suisses qui a été compilée par ..

L’Europe concentre un quart des décès

Le continent européen est devenu l’une des zones les plus touchées par le coronavirus. Accumule 15738179 infections confirmées et 354154 décès, selon les données de l’OMS, en plus de concentrer les 28% des infections de la planète entière Oui 26% des décès depuis le début de la pandémie. Une personne meurt toutes les 17 secondes d’un coronavirus en Europe. Cependant, certains pays ont déjà réussi à réduire le taux d’incidence grâce aux nouveaux confinements totaux mis en place Royaume-Uni ou France. Pour sa part, Allemagne, Italie ou Espagne Ils ont également pris des mesures, quoique moins strictes, pour réduire les infections. Il s’agit notamment des restrictions de mobilité, des limitations des rassemblements sociaux, de la capacité réduite ou de la fermeture d’établissements.

D’autres pays, en revanche, maintiennent certains services non essentiels ouverts, selon Nabarro. Plus précisément, l’expert donne l’exemple de Suisse, Quoi maintient ses stations de ski ouvertes, ce qui pourrait provoquer un “Taux très élevé de maladies et de décès”. «Une fois que les taux d’infection baissent et diminuent, alors nous pouvons être aussi libres que nous le voulons, mais maintenant? Les stations de ski doivent-elles ouvrir? Dans quelles conditions? »Il se demande.

La Corée du Sud est le grand exemple à suivre

En revanche, Nabarro a salué la gestion que certains pays asiatiques comme la Corée du Sud mènent, où le nombre d’infections est relativement faible: “Les gens sont engagés, avec des habitudes qui rendent la tâche difficile pour le virus. Ils gardent le distance, Ils portent masque, ils isolent quand ils sont malades, ils se lavent les mains et toutes les surfaces. Ils protègent le groupes à risque».

Avec une population similaire à celle de l’Espagne, Corée du sud a seulement ajouté 5000 cas et 50 décès le mois dernier. Notre pays, au lieu de cela, il a ajouté plus de 530 000 nouveaux positifs et 8 000 décès dans la même période, ce qui l’a conduit à enregistrer des données encore pires que celles des premiers mois de la pandémie.

Enfin, l’expert souligne que l’Asie ne s’est pas précipitée pour assouplir les mesures, ce qu’il conseille désormais à l’Europe: «Il faut attendre que le nombre de cas soit faible et reste faible. La réaction de l’Europe a été incomplète».