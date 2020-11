COVID-19 :

Le Groupe d’élaboration des lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a élaboré un rapport déconseillant l’utilisation du remdesivir chez les patients admis pour infection à coronavirus, tel que rapporté par Europa Press.

Le mémoire, publié dans le magazine BMJ, explique que “Il n’y a aucune preuve que l’application de ce traitement améliore la survie ou réduit le besoin de ventilation artificielle”. Cependant, depuis le début de la pandémie Il a été utilisé dans le monde entier pour traiter des patients atteints d’une maladie grave due à la maladie ou pour ceux qui restent hospitalisés.

L’OMS, compte tenu de l’utilisation massive du traitement, a développé un nouveau examen de l’influence que le médicament peut avoir sur les patients atteints de coronavirus. Pour contribuer à l’étude, les cas d’environ 7000 patients ont été analysés et, en outre, l’utilisation de trois autres médicaments a été découragée.

“Les preuves scientifiques sont faibles et ne prouvent pas qu’il y a un bénéfice après l’utilisation du remdesivir dans l’état des patients”les experts confirment.

Études précédentes

Bien que le statut du remdesivir dans la pratique médicale soit «incertain», les experts soutiennent les scientifiques pour qu’ils continuent à tester le médicament afin de recueillir plus d’informations sur son utilisation optimale.

Le rapport préparé par l’OMS n’est pas le premier élaboré à ce sujet, depuis le 19 octobre dernier une lettre a été publiée dans laquelle on a prétendu que l’effet du médicament sur la mortalité était «décevant».

L’utilisation du médicament a été autorisée au Royaume-Uni, dans l’Union européenne et aux États-Unis suite à la publication d’une étude financée par les National Institutes of Health des États-Unis dans lequel il y avait une légère tendance vers une plus grande possibilité de survie à 29 jours. Cependant, L’OMS, dans le rapport publié en octobre, a tiré ses conclusions après avoir analysé un échantillon cinq fois plus grand que celui qui a conduit à l’approbation du médicament.