Malgré développement de vaccins, les prévisions pour les mois à venir concernant le coronavirus ils ne semblent pas optimistes. Dans divers pays comme Les États-Unis ou le Royaume-Uni commencent déjà à vacciner avec le médicament Pfizer / BioNTech, le Moderna pourrait être approuvé dans les prochains jours et pourtant, la prudence est de mise en ce qui concerne les mois à venir.

Bien qu’il y ait déjà traitements pour lutter contre le COVID-19, cela ne signifie pas un changement radical de tendance dans un avenir proche. Cela a été indiqué il y a quelques jours Bill Gates, l’une des voix faisant autorité sur la pandémie. “Malheureusement, le prochain quatre à six mois pourraient être le pire de la pandémie. Les prévisions de l’IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) montrent plus de 200 000 décès supplémentaires“a-t-il déclaré à CNN.

Ce qui semblait être une estimation pessimiste a été valorisé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) elle-même. Le directeur des urgences sanitaires de l’Agence, Mike Ryan, a indiqué que les trois ou six prochains mois continueront d’être «difficiles» en raison de l’augmentation attendue des infections. «Le vaccin est une source d’espoir et nous devons le célébrer, mais les trois ou six prochains mois seront difficiles, dans les pays qui ont une transmission intense du virus verra qu’elle s’intensifie“.

Lors d’une conférence devant les médias, il a rappelé que un “succès passé” dans le contrôle de la transmission ne veut rien dire pour l’avenir, il ne garantit pas de le répéter. Tout comme ce n’est pas un échec passé qui peut se répéter dans le futur. Par conséquent, il a fait appel à la responsabilité de la population d’arrêter la transmission du virus, qui frappe très fort l’Europe dans cette deuxième vague.

Les vaccins n’empêcheront pas les infections dans l’œuf

Concernant l’arrivée des vaccins contre le coronavirus, Ryan a assuré que, dans un premier temps, «ils ne se feraient pas dans un nombre suffisant pour éviter la contagionDans le même temps, il a affirmé que certains pays qui avaient jusqu’à présent maîtrisé la pandémie “ils pourraient souffrir pour rester ainsi”. A titre d’exemple, il a donné les cas de certains pays d’Asie de l’Est, qui ont enregistré des pics de cas après plusieurs mois de calme.

Enfin, il a confirmé que le Expédition de l’OMS à Wuhan, connue comme le point de départ de la pandémie, aura lieu dans le première semaine de janvier 2021.