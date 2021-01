COVID-19 :

Le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, a rapporté ce vendredi que la variante britannique “est associée à un niveau de mortalité plus élevé”, un fait qui a révélé «la première preuve scientifique». Plus précisément, cette souche pourrait être entre 30% et 40% plus mortelle que l’original, selon les recherches menées jusqu’à présent.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été informée de ces résultats et a souligné que la mortalité plus élevée de cette nouvelle souche pourrait être due à la surcharge que subit le système de santé avant l’augmentation des nouveaux positifs.

“Si la variante est plus contagieuse, il y a plus de cas et puis il y a plus de personnes hospitalisées. S’il y a plus d’hospitalisation et que les systèmes sont surchargés, plus de décès surviennent parce que les médecins sont débordés.”a déclaré Maria Van Kerkhove, épidémiologiste de l’OMS.

Il n’y a aucune preuve concluante

Le responsable de la gestion de la pandémie de l’institution des Nations Unies a toutefois assuré que pas encore de preuve concluante pour confirmer que la souche britannique augmente la mortalité, tout en précisant que les informations fournies par le gouvernement du Royaume-Uni sont toujours en cours d’analyse par l’OMS.

“Jusqu’à présent, et nous attendons toujours les informations du Royaume-Uni, nous ne voyons pas que la maladie est plus grave, mais si vous infectez plus de personnes, plus de personnes deviennent graves et meurent”a ajouté à cet égard le directeur des urgences sanitaires de l’OMS, Mike Ryan, qui a insisté sur l’importance d’appliquer des mesures de lutte contre les infections pour éviter la saturation des systèmes de santé.

L’Organisation mondiale de la santé a également évoqué les propos de Boris Johnson dans lesquels il a assuré que les vaccins continuent d’être efficaces contre cette nouvelle variante du coronavirus. “Il est trop tôt pour savoir si les vaccins sont moins efficaces dans aucune des nouvelles variantes”a déclaré l’épidémiologiste Katherine O’Brien à ce sujet.