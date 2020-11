COVID-19 :

Annonces récentes sur le efficacité du vaccin contre le coronavirus est définitivement une bonne nouvelle pour tout le monde. La Pandémie de SRAS-CoV-2, qui a déjà coûté la vie à presque un millions et demi de personnes, semble se rapprocher d’être contrôlé avec plusieurs vaccins en développement.

Cependant, l’arrivée de ces n’impliquera pas l’éradication du coronavirus, selon plusieurs experts du Organisation mondiale de la SANTE. «Nous espérons que cela aidera à contrôler la transmission du virus mais, jusqu’à ce que nous sachions comment ils fonctionnent dans la vraie vie ou ayons plus de détails sur la manière dont le virus est transmis, On ne peut pas penser qu’avec l’arrivée des vaccins le virus sera éradiqué», déclare Michael Ryan, directeur OMS des urgences sanitaires.

Par conséquent, l’expert souligne la nécessité de spécifier correctement les groupes de population qui seront vaccinés en premier, lorsque les premières doses sont très limitées, et souligne l’importance de se concentrer sur ceux qui plus participent au processus de transmission. “Il y a toujours une personne potentiellement super contagieuse à qui nous risquons une transmission, même s’il y a une campagne de vaccination“.

Des tests plus nombreux et meilleurs

Pendant que le vaccin arrive, le Directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesusencourage les pays à poursuivre les travaux réalisés jusqu’à présent dans le détection par des tests, soulignant que ceux qui ont le mieux maîtrisé la pandémie sont ceux qui plus de tests ont été effectués.

“Si vous ne savez pas où se trouve le virus, vous ne pouvez pas l’arrêter. Si vous ne savez pas qui est porteur du virus, vous ne pouvez pas l’isoler, prendre soin d’eux ou retracer leurs contacts. Mais les tests doivent être stratégiques, à l’appui d’objectifs clairs de santé publique “- @ DrTedros # COVID19 #ACTogether – Organisation mondiale de la santé (OMS) (@WHO) 27 novembre 2020

Et pour que ce travail soit effectué efficacement, il affecte le besoin de tests “plus nombreux et meilleurs”, qui sont également “faciles à utiliser, bon marché, fiables et rapides”, afin de détecter et isoler rapidement les cas. “Les tests continueront de jouer un rôle vital dans la pandémie, donc devrait être fait de manière stratégique, puisque ce sont eux qui permettent de détecter les site où se trouve le virus“, il a dit.

Immunité collective

Pour sa part, Directrice de la vaccination de l’OMS, Katherine O’Brien, a mis l’accent sur le pourcentage de la population qui doit être vacciné pour atteindre celui que l’on appelle immunité collective. “Il y a des études qui suggèrent que il faudrait qu’entre 60 et 70% de la population était immunisé contre le virus pour interrompre efficacement la transmission, bien que tout cela cela dépendra de l’efficacité des vaccins“.

L’expert souligne la nécessité de “recueillir plus d’informations sur les effets qu’ils auront” l’arrivée de ces vaccins, à la fois pour protéger la population et pour arrêt complet pour diffuser.