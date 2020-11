COVID-19 :

L’annonce de la société pharmaceutique Pfizer sur la haute efficacité contre le coronavirus produit par le vaccin qu’elle développe a été célébrée dans le monde entier. Si les essais continuent à donner des résultats positifs et, comme prévu, vous recevez l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, il pourrait commencer à être distribué au cours du mois de décembre.

Obtenir un vaccin le plus rapidement possible est une étape décisive dans la lutte contre la pandémie, mais l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déjà averti que avoir un remède contre la maladie ne résoudra pas les causes qui ont permis au coronavirus de devenir une pandémie. Plus précisément, l’agence des Nations Unies a évoqué le déficit d’investissement généralisé dans les systèmes de santé.

“Un vaccin ne résoudra pas le sous-investissement mondial dans la santé publique et des systèmes de santé solides, ni le besoin urgent d’une approche unique qui englobe la santé humaine, animale et planétaire”, a déclaré lundi le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros a fait ces remarques dans son discours liminaire à l’assemblée annuelle de l’OMS. Au cours de l’événement, il a souligné que “Il n’y a pas de vaccin contre la pauvreté, la faim, le changement climatique ou les inégalités”, problèmes qui doivent être abordés sans oublier les interrelations entre eux et non isolés les uns des autres, selon l’agence ..

L’importance du financement durable

Tedros Adhanom Ghebreyesus a rappelé la nécessité d’investir dans les soins de santé pour être en mesure de lutter contre des situations telles que celle actuellement vécue en raison du COVID-19 et Il a souligné l’importance pour l’OMS de disposer d’un financement prévisible et durable. «Notre budget annuel est égal à ce que le monde dépense en une journée en produits du tabac. Si le monde peut dépenser cet argent pour des produits qui tuent, il pourra sûrement trouver les fonds et la volonté politique nécessaires pour promouvoir la protection des peuples du monde », a-t-il déclaré.

Le chef de file de l’Organisation mondiale de la santé a reconnu que l’institution était «très dépendante d’une poignée de grands donateurs» et qu’elle devait maintenant élargir cette base, entreprise dans laquelle elle reçoit le soutien de l’Union européenne, de la France et de l’Allemagne. , en particulier. “Nous sommes en contact avec des donateurs potentiels dans le cadre de notre nouvelle stratégie de mobilisation des ressources”, vigilance.