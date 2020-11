COVID-19 :

Tout effort est peu lutter contre le coronavirus. Chaque jour il y en a plus recherche sur le pathogène, bien que ce ne soit pas suffisant, car il y a encore des choses qui nous ne connaissons pas le SRAS-CoV-2.

Par conséquent, la Organisation mondiale de la SANTE se concentre désormais sur deux points spécifiques: la présence du virus chez les animaux et les produits congelés pour “atténuer les risques potentiels”. Le Comité d’urgence de l’OMS, qui s’est réuni tous les trimestres depuis la déclaration de la pandémie, demande aux pays membres de l’organisation d’enquêter sur «l’impact potentiel du virus sur les populations animales et sources potentielles de contamination, telles que les produits surgelés“.

Cette nouvelle recommandation vient après de nombreux foyers dans le monde associés à des marchés ou des abattoirs, ainsi qu’après les tests trouvés dans certains produits surgelés importés par la Chine, où un échantillon de virus vivant.

Au milieu de l’été, quand les pays Ils ont rouvert leurs usines et autres emplois après un dur confinement, en Allemagne, un foyer majeur a été détecté dans le Usine de viande de Geestland. Pendant ce temps, aux Pays-Bas, des milliers de visons ont été abattus après avoir vérifié qu’il y avait des cas positifs dans 20 fermes.

Recommandations aux pays

Dans un texte publié sur le site Web de l’organisation, le Comité d’urgence, composé d’experts réunis jeudi dernier, douze recommandations aux pays membres sont répertoriées et formulées dans huit catégories.

Leadership et coordination. Stratégies de réponse factuelles. Enquête. Surveillance et recherche des contacts. Communications sur les risques et participation communautaire. Diagnostic, thérapies et vaccins. Mesures sanitaires concernant le trafic international. Services de santé essentiels.

Parmi les principaux, il faut enquêter et partager des informations sur les transmission par aérosols, des particules qui voyagent dans l’air plus rapidement que de petites gouttelettes. De plus, le comité a appelé éviter la «politisation» des vaccins, qui “peut avoir un impact négativement sur les efforts locaux et régionaux, national et mondial “.

Recommandations à l’OMS

Ce comité a également publié une liste de recommandations à l’Organisation mondiale de la santé elle-même. L’un des principaux est de «contrer l’infodémie (fausses rumeurs sur la pandémie) et de fournir des directives sur la façon de mobiliser les communautés pour soutenir les mesures de santé publique“.

Concernant l’évolution du coronavirus, ils ont déclaré que «cela continue d’être un événement inhabituel et le risque d’expansion internationale demeure, donc vous avez toujours besoin d’un réponse mondiale coordonnée“Après cette réunion, ils se reverront dans trois mois, lorsque un an après l’urgence sanitaire.