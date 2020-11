COVID-19 :

L’annonce de la haute efficacité du vaccin contre le coronavirus en cours de développement par Pfizer et BioNTech et l’avancement rapide des essais humains d’autres projets ont accéléré la mise en place de machines dans les pays pour organiser leur stockage et leur distribution une fois, comme prévu, ils reçoivent l’approbation pour une utilisation dans la population.

Cependant, le directeur adjoint de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), le Dr Jarbas Barbosa, a averti que aucun système de santé au monde n’est actuellement prêt à répondre aux besoins de stockage et de transport de la chaîne du froid qui nécessitent certains des vaccins qui sont en phase 3 des essais cliniques.

Le besoin de «préparer»

Barbosa a fait référence aux deux vaccins qui utilisent la technologie “pour utiliser le matériel génétique du virus”, parmi lesquels celui de Pfizer, soulignant qu’aucun autre vaccin utilisé dans le monde ne partage cette caractéristique unique. “Aucun système de santé dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, aux États-Unis et en Europe n’est prêt à manipuler ces vaccins car pour cela il est nécessaire d’avoir un stockage à -70 ° C”, il a pointé.

Pour cette raison, l’exécutif de l’OPS a souligné le besoin urgent de planifier en tenant compte des caractéristiques spéciales de ces vaccins. “Si les pays utilisent ces vaccins, ils devront se préparer”, a affirmé Barbosa, qui a précisé que “les huit autres vaccins qui sont en phase 3 peuvent être gérés dans les chaînes du froid que l’on trouve aujourd’hui dans n’importe quel pays”.

Investissement dans le stockage et le transport

Le directeur adjoint de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a assuré que les gouvernements du monde entier apporter des modifications aux chaînes du froid ou même créer de nouveaux entrepôts pour pouvoir utiliser ces deux vaccins qui utilisent du matériel génétique issu du virus, selon l’agence Europa Press.

Cependant, le directeur de l’OPS, une organisation affiliée à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a précisé que Ces vaccins peuvent être conservés à une température comprise entre 2 ° C et 8 ° C pendant une période allant jusqu’à cinq jours une fois qu’ils sont dans les salles de vaccination. «Le problème va se situer dans les entrepôts centraux et dans les transports et il doit y avoir un investissement, mais c’est un défi pour tout le monde puisque pour la première fois nous allons avoir des vaccins avec ces caractéristiques disponibles », a déclaré Barbosa.