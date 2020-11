COVID-19 :

«Si nous faisons tous notre part, les verrouillages peuvent être évités», a déclaré Hans Kluge, directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Europe, lors d’une apparition numérique à Copenhague reprise par CNN. Le médecin belge a insisté pour que les accouchements soient un “dernier recours” parce qu’ils sont “Un gaspillage de ressources” et causer beaucoup effets secondaires, comme dommages à la santé mentale, pertes d’emplois ou augmentation de la violence de genre.

Pour cette raison, le représentant de l’OMS a souligné la nécessité d’éviter le confinement. Et souligne que “Ils ne seraient pas nécessaires” si 95% des personnes utilisaient des masques, au lieu des 60% de citoyens qui les utilisent actuellement. Cependant, il reconnaît que ces écrans faciaux ne sont pas une “panacée”, donc doit être combiné avec d’autres mesures.

Kluge a également mis en garde contre la “Impact négatif d’une flexibilisation trop rapide” et lesdites restrictions ne devraient être abaissées que progressivement. Cependant, il comprend que les gouvernements veulent revenir à la normale dès que possible car des millions d’emplois ont été perdus et des centaines de millions de personnes sont touchées.

Les inquiétudes de la mort en Europe

Lors de sa comparution, le médecin a également rappelé que 29000 personnes sont mortes en Europe la semaine dernière en raison du COVID-19, ce qui équivaut à la mort de une personne toutes les 17 secondes. En outre, il a souligné que les décès ont augmenté de 18% au cours des deux dernières semaines sur le continent, atteignant les 4 500 décès quotidiens qui se produisent actuellement. Cependant, l’expert reconnaît que mesures promues par les gouvernements ont permis réduire le nombre de nouvelles infections de 2 à 1,8 million, qui “est un signe” de son efficacité.

Parmi ces mesures, le représentant de l’OMS n’envisage pas la fermeture d’écoles car il considère que ceux-ci doivent rester ouverts “Assurer l’éducation de nos enfants”, soulignant que les enfants et les adolescents ne sont pas les principaux moteurs de la contagion et que la fermeture des écoles n’est pas efficace.

Les vaccins créent “un nouvel horizon”

En ce qui concerne nouvelles publiées par Moderna et Pfizer sur l’efficacité de leurs vaccins, l’expert précise qu’ils ouvrent “Un nouvel horizon” plus optimiste: «Bien que les vaccins n’arrêtent pas complètement le COVID-19 et ne répondent pas à toutes nos questions, ils représentent un grand espoir dans la guerre contre ce virus ».

Cependant, il a insisté pour que les vaccins “Ils ne sont pas une solution miracle” car son approvisionnement et sa distribution seront limités, surtout au début. De plus, il prévient qu’ils mettront du temps à arriver, il nous exhorte donc à continuer à respecter les recommandations sanitaires de manière rigoureuse: «Nous savons que le vaccin arrivera trop tard pour l’hiver, donc vraiment nous devons rester unis et mettre en œuvre des mesures à long terme que nous savons qu’ils fonctionnent ».