L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a montré sa satisfaction face à l’évolution positive du développement de vaccins contre le coronavirus. Le directeur général de l’organisme, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que les résultats favorables des tests invitent à l’optimisme et que grâce à eux, nous pouvons déjà voir “la lumière au bout du tunnel”.

«Avec les dernières nouvelles positives des essais de vaccins, la lumière au bout de ce long et sombre tunnel devient plus brillante. Il y a maintenant un réel espoir que les vaccins, en combinaison avec d’autres mesures de santé publique éprouvées et testées, aideront à mettre fin à la pandémie. “Déclara Tedros.

Ils demandent une distribution “équitable”

Le haut dirigeant de l’OMS a souligné la rapidité avec laquelle les vaccins contre le coronavirus sont développés, un succès sans précédent, et a demandé que sa répartition est équitable et «juste» entre tous les pays.

«Chaque gouvernement veut à juste titre faire tout son possible pour protéger sa population. Mais maintenant il y a un risque réel que les plus pauvres et les plus vulnérables soient piétinés dans la ruée vers les vaccins “, a déclaré Tedros, qui a demandé que les mesures nécessaires soient prises pour que toutes les nations puissent avoir les vaccins.

AstraZeneca a annoncé aujourd’hui que le vaccin (AZD1222) qu’elle développe avec l’Université d’Oxford a montré 70 pour cent efficace contre COVID-19. Cette annonce s’ajoute à celle faite par la société Moderna et la société pharmaceutique Pfizer, qui ont assuré que le vaccin qu’ils développent a une efficacité de plus de 90 pour cent. Tous espèrent obtenir bientôt une autorisation pour son utilisation.