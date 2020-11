COVID-19 :

Pedro Sánchez a avancé ce dimanche le plan de vaccination contre le COVID-19, qui sera présenté mardi prochain. Lors d’une apparition après le sommet de la G20, le premier ministre a annoncé que la campagne de vaccination débutera en janvier “Et il aura 13 000 points de vaccination.” De cette façon, il espère qu’en mai est près de la moitié de la population vaccinée.

Un calendrier avec lequel Daniel López Acuña, épidémiologiste et ancien directeur de l’action sanitaire à l’OMS, n’est pas d’accord. L’expert a critiqué dans le programme “Espejo Público” qu’il est encore trop tôt pour fixer des dates précises: “Le seul calendrier réaliste il peut être déduit au moment où le vaccin être vraiment disponible”. Bien que l’expert convienne qu’il est nécessaire de commencer “Faire des plans d’urgence” et “élaborer le plan de fonctionnement d’une campagne de vaccination contre le COVID-19”, considère que “nous ne pouvons pas dire que la date de début est telle tant que nous n’avons pas le vaccin certifié, enregistré et mis à jour par l’OMS, l’Agence européenne des médicaments et l’Agence espagnole des médicaments».

Concernant les possibilités qu’il existe que la campagne de vaccination contre le coronavirus puisse commencer en janvier 2021 comme l’affirme Sánchez, l’épidémiologiste reconnaît que cette date peut être appréciée, même si elle peut varier et “être un peu plus tard”. Cependant, il espère que ce sera au premier trimestre si tout se passe bien: «Je pense il faut penser à un scénario où cela peut démarrer au cours du premier trimestre, mais seulement si tout se passe bien dans les derniers développements vaccinaux. Cependant, nous ne pouvons pas fixer une date qui n’est pas encore possible car le vaccin n’est pas disponible ».

Efficacité du vaccin

Le pharmaceutique AstraZeneca a déclaré que Votre vaccin peut être efficace jusqu’à 90%, avec une efficacité moyenne de 70% lors de l’achat de deux schémas posologiques différents. Ce pourcentage est inférieur à 95% annoncé par Pfizer et 94,5% par Moderna, mais Acuña suggère que ces chiffres ne signifient rien car les informations dont nous disposons ne sont pas complètes. «Bien sûr, nous préférons avoir une efficacité de plus de 90% au lieu de 70%, mais quelque chose qui n’a pas encore été envisagé, c’est en quoi consiste cette efficacité. Nous devons encore affiner les notions d’efficacité. Nous sommes confrontés à un nouvel instrument et nous devons être très clairs sur ce qu’il va générer pour nous en tant que protection ».

D’autre part, le médicament AstraZeneca présente l’avantage important, en plus de son prix inférieur, qu’il peut être stocké, transporté et manipulé avec un réfrigération normale, entre 2 ° C et 8 ° C pendant au moins six mois. Certaines fonctionnalités qui le rendent plus accessible. «Toutes ces variables doivent être prises en compte. Coût, conditions de stockage et logistique pour livrer le vaccin aux points de vaccination», Explique Acuña, qui a également souligné que ces points ce ne seront pas seulement des centres de santé, mais nous devrons monter appareils domestiques d’administrer le médicament aux personnes à mobilité réduite ou à un certain degré de dépendance: «Il est une opération plus complexe que le vaccin contre la grippe».

Le vaccin doit être destiné à l’ensemble de la population

Le gouvernement prévoit que les premiers vaccinés seront des groupes vulnérables, tels que les plus de 65 ans ou les personnes atteintes de maladies antérieures, juste comme lui personnel de santé. López Acuña est favorable au respect de cet ordre, bien qu’il considère que le vaccin doit être administré à l’ensemble de la population pour obtenir une immunité collective: «En Espagne, entre 30 et 35 millions de personnes doivent être vaccinées, y compris les enfants à l’époque. Nous devons atteindre une couverture de 70% à 80% population pour réaliser la soi-disant immunité de groupe ».

Pour atteindre cet objectif, il est essentiel, en plus d’obtenir les doses nécessaires, que les citoyens acceptent de se faire vacciner. Et cela se fera si la confiance est transmise et non l’incertitude: «Il faut aller vers protection collective grâce à une large couverture vaccinale, et cela doit amener tous les secteurs à transmettre des messages de sécurité et une invitation à participer. La vaccination est nécessaire en cas de pandémie, il existe même la possibilité légale que, en cas de pandémie, la vaccination soit obligatoire ».