Il année 2020, la pire de l’histoire pour le temps, se souviendra de beaucoup de choses, comme la mort de certains idoles sportives comme Michael Jordan ou Diego Armando Maradona. Mais, s’il y a une chose pour laquelle on se souviendra, ce sera pour lui coronavirus.

La pandémie, détectée en Chine depuis plus d’un an comme un ensemble de cas pneumonie d’origine inconnue, a déjà causé la mort de milliers de personnes dans le monde, étant Les États-Unis, le pays le plus puni. Au cours de ces mois, beaucoup ont été les experts en sautant dans l’arène publique pour commenter que faire pour lutter contre le virus et les mesures à suivre.

L’une de ces personnalités qui a accru sa présence dans les médias a été Margarita del Val, virologue au Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC). Au cours de ces mois, l’expert a donné une série de conseils, directives et avis qui, dans une plus ou moins grande mesure, ont été remplies.

Avis de Margarita del Val

–“Ce n’est peut-être pas en octobre, mais au mois de juillet”. C’était l’une de ses premières interventions publiques sur la deuxième vague. En entier dernière phase de désescalade en Espagne. Bien que ce ne soit pas tout à fait correct, sa prédiction s’est réalisée quelques mois plus tard, car en Août et septembre, les données montrent à nouveau une légère augmentation progressive.

–“N’importe qui dans notre entourage peut nous infecter sans le savoir”. C’est ainsi que parlait del Val au début de l’été à La Ventana. Déjà à ce moment-là, il a averti du risque de détendre les mesures dans l’environnement familial et les amis les plus intimes. C’était, a-t-il affirmé, l’une des clés pour éviter une deuxième vague.

–“Certains sites doivent être fortement limités. Si la population ne l’a pas fait par elle-même, il faudra le faire”. Les éclosions au cours des premières semaines de la nouvelle normalité ont incité le virologue à exprimer ces mots. Confinements sélectifs à des points spécifiques où une incidence plus élevée est détectée du virus à un moment donné. Et donc les communautés ont agi de concert avec la Santé, établissant un échelle pour appliquer les mesures appropriées.

–“Les cas asymptomatiques peuvent nous faire peur à tout moment”. Un autre avis sur l’un des principaux maux de tête dans cette pandémie. Les personnes qui, sans présenter de symptômes, peuvent infecter ceux qui vous entourent. Avec une seule personne qui rencontre un grand groupe assez pour que des dizaines d’infections surviennent.

–Risque accru à l’intérieur. Un aspect dont on a parlé ces derniers mois. Avec la fin de l’été vie sociale passée à l’intérieur, où le risque de contagion augmente. «Il y a beaucoup plus de transmission aérienne, alors que sur les surfaces, il n’y en a pas autant qu’on le pensait initialement. Passer toute la journée dans un bureau fermé vous permet de l’attraper beaucoup plus facilement», a-t-il assuré en août.

–“Toutes ces mesures doivent être maintenues de manière plus rigoureuse ou la chute va être terrible”. Et il en est ainsi, la deuxième vague a frappé le pays pendant la mois d’automne, avec un nombre très élevé d’infections et de décès, comparables à ceux de la première vague.

–“Nous retombons dans les mêmes problèmes qu’il y a 100 ans”. Ainsi a déploré l’expert de comparer les situation actuelle avec celui vécu après la grippe de 1918. “S’il est vrai qu’actuellement les festivités ont été suspendues, les gens ont continué aller aux endroits où ils passent l’été ou rester pour prendre une bière sans masque“.

–“Nous devrons peut-être porter le masque pendant longtemps, au moins deux ans”. Cela a été exprimé dans une interview avec ce journal. Une situation qui est restée dépendant du développement de vaccins.

-Dans une autre intervention publique, il a classé les bars et restaurants comme “les endroits les plus dangereux pour la propagation”. La faute en était “la manque de bonne ventilation et distance de sécurité parmi ceux qui partagent une table “.

–“Ces vaccins ne garantissent pas, pour le moment, qu’ils protégeront de ce qui nous intéresse vraiment: des symptômes graves et la mort”. C’était à quel point elle était catégorique il y a un peu plus d’un mois, lorsque nous avons appris les progrès de la Vaccins Pfizer et Moderna.

–“Je crois que ce ne sera pas seulement 2020, ce seront les années de la pandémie. Il y a encore un voyage et nous devons nous préparer”. Margarita del Val l’a bien compris. La pandémie va durer autre chose cette année, malgré le développement de vaccins.

“Le seul risque zéro est de ne rencontrer que des partenaires”. L’arrivée de Noël était un autre point à valoriser par l’expert, qui en novembre prônait réunions en plein air et avec un nombre limité de personnes.

–“Décembre, janvier et février peuvent être les pires mois”. De cette manière, il s’exprima dans Public Mirror, attribuant à la incidence de la grippe pour aggraver la situation pandémique En Espagne.

–“Ne pensons pas que les restrictions vont mettre fin à l’arrivée du vaccin”. Un autre avis sur le fait que le vaccin ne changera pas des vies immédiatement. Cela viendra lorsque la campagne de vaccination sera bien avancée.