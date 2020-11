COVID-19 :

le système hospitalier L’espagnol commence à paraître de plus en plus engagé et revient pour diriger le risque d’effondrement. En ce sens, Mari Cruz Martín, chef de l’unité de soins intensifs de l’hôpital de Torrejón et ancien président de la Société espagnole d’unités de médecine intensive, critique et coronarienne explique dans “ Hoy por hoy ”, de Cadena Ser, que dans la Communauté de Madrid plus de 40% des lits habilités dans les unités de soins intensifs sont déjà occupés par des patients atteints de COVID-19Par conséquent, de nombreuses unités sont déjà occupées à 100% si l’on ajoute ces patients à d’autres unités générales. Face à cette situation, il a reconnu une certaine inquiétude quant à ce qui pourrait arriver: «Nous craignons que, dans les mois à venir, lorsque les unités sont normalement très pleines, nous pourrions atteindre ne pas avoir assez d’espace pour soigner les patients».

Pour éviter que cela ne se produise, de nombreux communautés autonomes ont postulé au cours des derniers jours confinements du périmètre, ajouté aux mesures de fermeture de certaines entreprises et à couvre feu établie par le gouvernement central le 25 octobre. Cependant, nous devrons encore attendre de voir le résultat de ces restrictions: «Il n’y a aucune preuve absolue de ce que le réponse aux mesures, il va falloir attendre 2 ou 3 semaines. Nous devons être très attentifs aux indicateurs dont nous disposons ».

Situation différente qu’en mars

Malgré le fait que la situation dans les hôpitaux soit de plus en plus délicate, Martín affirme que la situation n’est pas encore aussi grave qu’en mars car plusieurs aspects ont changé pour le mieux. D’une part, il met en évidence le ressources dans les hôpitaux: “Je crois que sont plus renforcés en ce sens que le structures d’expansion unités de soins intensifs et certains contrats professionnels et certaines équipements». D’autre part, il souligne que, bien que plus personnel, “Oui, certains ont été consolidés contrats et maintenant ils ont meilleures conditions».

Cependant, l’expert souligne que l’ICU a encore besoin de “suffisamment de professionnels spécialisés soigner tous les patients avec la proportion habituelle d’avant cette pandémie et soigner adéquatement les patients les plus graves ». Et c’est que si quelque chose inquiète surtout, ce sont les patients admis, car les chiffres se sont rapprochés de ceux de mars, selon Marín. En réalité, certaines unités ont déjà occupé leur dernier lit ou ont dû demander un transfert vers un autre hôpital en raison du manque de lits: «Cela s’est produit est déjà arrivé dans la seconde. Bien que ce ne soit pas le plus courant, nous sommes préoccupés par la situation ».

Ce manque de professionnels spécialisés soulève la question de savoir comment la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, obtiendra suffisamment de personnel pour hôpital pandémique vous vous préparez si nécessaire. “Le nombre de professionnels des soins intensifs et des soins infirmiers est limité. Je comprends qu’une manière de gérer ces ressources sera recherchée si finalement cela est nécessaire, mais il n’y aura pas beaucoup de professionnels disponibles dans les hôpitaux pour mener à bien cette activité ».