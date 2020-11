COVID-19 :

Les masques continueront à faire partie de nos vies pendant un certain temps, de sorte que de nombreuses entreprises adaptent leurs créations à la mode du moment ou à la saison appropriée de l’année. Maintenant, avec l’hiver qui approche, certains originaux masques avec cache-oreilles de sorte qu’en plus de nous protéger du COVID-19 à certains moments, ils nous protègent du froid.

Laissant de côté les masques traditionnels qui ont émergé avec le début de la pandémie, Amazon a créé ce type de masques avec un “Conception pratique” couvrant les oreilles et la bouche et fait avec un matière “douce, comment porter et respirer”. De plus, il y a aussi disponible pour les enfants.

D’Amazon, ils expliquent que ces masques sont adaptés pour effectuer certains activités extérieures comme le vélo, le ski, le snowboard ou la randonnée. Par conséquent, ils peuvent être très utiles à porter dans les cas où nous n’allons pas être très exposés au virus. Même pour marcher dans la rue peut être utilisé avec un masque réglementé ci-dessous, augmentant ainsi la sécurité.

Combien ça coûte?

Sur le site Amazon, vous pouvez acheter plusieurs modèles de ces masques, dont les prix varient en fonction de leur forme. Il y en a des très bon marché, qui ne coûtent que € 2,98. Plus tard, nous pouvons en trouver d’autres qui coûtent 13,99 € deux unités Oui ils couvrent également le cou, ils servent donc de foulard. Enfin, le prix peut s’élever à 24,00 €. Masques pour les enfants ne sont pas disponibles pour le moment, il n’est donc pas possible de vérifier son prix.