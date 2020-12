COVID-19 :

Fibras Textiles Sanchez SL fabrique des produits pour le repos depuis plus de 25 ans. Cependant, avec l’arrivée de la pandémie, il a fallu la réinventer pour s’adapter aux nouveaux besoins de la population. Puis il a créé la marque Masques Béjar afin de produire ces écrans faciaux, tout en conservant son activité traditionnelle.

«Pour nous, la crise des coronavirus a été un opportunité dramatique de changement, adaptation et réussite commerciale. C’est dramatique car il n’est pas agréable qu’un malheur comme celui qui s’est produit avec le virus soit notre raison de changement et de succès commercial. Mais il est également vrai que les nouveaux modèles de production sont tirés de toutes les crises majeures et, avec les temps tragiques troublés, de nouvelles opportunités sont nées qui nous permettent d’avancer », explique Alberto Sánchez, directeur général et directeur d’usine de cette entreprise familiale située à Béjar (Salamanque) à La Gaceta de Salamanca.

La vérité est que cette société a progressé à pas de géant depuis la première machine à produire des masques en mars dernier. Il a investi plus de deux millions d’euros et multiplié par dix ses effectifs, qui atteint déjà 70 personnes directement et atteint plus de 100 emplois au total. De cette façon, il parvient à produire un million de masques par jour. Parmi eux, on peut en trouver trois types sur leur site internet: réutilisable, FFP2 et chirurgical. Tous sont fabriqués sur la base du Directive CE 93/42. De plus, ils ont le Certification AITEX et la licence de l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé.

Masques réutilisables

En juillet dernier, la société a publié le NAN300, clou masques lavables qui peuvent empêcher les micro-organismes de pénétrer dans deux directions, avec 99,8% d’efficacité. Sur son site Internet, l’entreprise recommande laver les masques cinq fois et s’assure qu’ils ont un durée de conservation totale de 60 jours.

Il existe une grande variété de modèles parmi lesquels choisir. D’une part, le Collection exclusive de designers, fruit d’une collaboration privilégiée avec des designers espagnols: Ana Locking, Roberto Torretta, Devota & Lomba et Ion Fiz. Chacun d’eux a créé trois modèles. Ainsi, cette collection se compose de 12 masques aux designs différents. est pack de 12 masques a un prix de 35,98 euros, mais actuellement il y a un offre disponible ce qui réduit son coût à 30,98 euros.

D’autre part, il y a les collections NOA et ALE, qui se composent chacune de six modèles différents. Ainsi, ils peuvent être acquis 12 masques avec six ou 12 motifs différents, selon le pack choisi, pour un prix moins cher que les précédents, car il coûte 30,93 euros.

Dans le NAN300, nous trouvons également l’option de personnalisez notre masque avec le logo de l’entreprise que nous possédons. La commande minimum est 1200 unités et Ils sont livrés entre 21 et 30 jours après la passation de la commande. Pour demander le devis doit remplir un petite forme qui apparaît à côté du produit avec nos données personnelles et la quantité de masques que nous voulons.

Masques chirurgicaux

Mascarillas Béjar est également une entreprise connue pour être spécialisée dans la fabrication de masques chirurgicaux à haut taux de protection. “Notre triple couche avec notre filtre TNT fournit un 99,7% de filtration de germes et de poussière. Il a une soudure par ultrasons ferme et sûre », détaille la société sur le produit. Ils peuvent également être achetés sur leur site Web en packs de différentes unités. UNE pack de 100 masques Coût 40 euros, il pack familial de 200 unités Coût 79 euros et le pack pour les entreprises contenant 2000 unités il a un prix de 600 euros.

De plus, ce modèle est également disponible pour les enfants. Comme les autres, ils peuvent être achetés pour 49,27 euros et vous pouvez choisir le pack à déguster, chacun composé de quatre boîtes de 25 unités avec cinq modèles différents. Vous pouvez bien choisir d’acheter quatre boîtes roses, quatre boîtes bleues ou une combinaison qui comprend deux roses et deux bleues.

Masques FFP2

Enfin, l’entreprise commercialise également l’un des modèles les plus répandus auprès de la population: les masques FFP2, recommandés pour sanitaire et à utiliser dans endroits fermés. Ce masque jetable est composé de cinq couches «Cela garantit une utilisation confortable et augmente la protection des voies respiratoires de l’utilisateur contre les aérosols et les particules de poussière qui se propagent à partir des PM 2,5». Des tests réalisés conformément à la norme EN 149: 2001 + A1: 2009 ont révélé que ce type de masque a un efficacité de filtration supérieure à 95%.

Dans ce cas, vous pouvez acheter quatre boîtes de 25 unités pour un total de 100 masques pour 90,75 euros. Cependant, vous pouvez également commander 200 masques pour 174,24 euros ou 2000 unités pour 1669,80 euros.