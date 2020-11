COVID-19 :

Les masques sont devenus un élément de plus de nos vêtements et c’est pourquoi les grandes marques de mode ont pris le pas de les commercialiser pendant la pandémie. L’un d’eux est Cayro, une entreprise espagnole qui a parmi ses produits différents types de masques qui allient efficacité et élégance.

les caractéristiques



Les modèles de masques vendus par Cayro sont complètement hygiénique, lavable et réutilisable, comme souligné sur son site Web, où il est également souligné que le normes de qualité requises des EPI de protection pour garantir leur efficacité contre le coronavirus.

Ces masques ont un certain nombre de qualités communes: ils peuvent être lavés jusqu’à 60 fois sans perdre leurs propriétés; Ils sont en coton; Ils ont un tissu intérieur certifié antibactérien, anti-éclaboussures et respirant; et les tailles sont disponibles pour les adultes et les enfants de 3 à 12 ans.

Des prix

Les prix varient selon les modèles. Et il y a un grande variété de designs et de couleurs. Donc, Pour les adultes, vous pouvez trouver des masques au prix de 14,90 euros, bien qu’il existe également plusieurs types à des prix plus abordables et réduits, ce qui permet possibilité d’acquérir un masque réutilisable à partir de 5,87 euros seulement.

Cayro présente également la possibilité d’obtenir un pack de trois masques à un prix actuellement fixé à 17,90 euros après avoir subi une réduction de 2,80. De plus, parmi les nombreux masques que cette marque vend, on peut trouver modèles exclusifs pour enfants à un prix régulier qui est actuellement de 5,87 euros.

Il existe également la possibilité d’acheter un pack comprenant un masque adulte et enfant au prix de 11,90 euros après application d’une réduction de 1,90. Comme nous pouvons le voir, Cayro a une grande offre de masques qui Ils peuvent être achetés via son site Internet, cayrowoman.com, dans la section dédiée à ces vêtements.