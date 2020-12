COVID-19 :

Les masques chirurgicaux sont spécialement destinés à personnes symptomatiques ou asymptomatiques positives, comme recommandé par Health. Cependant, ils peuvent également être utilisés par personnes en bonne santé. Sa fonction est empêcher la personne qui les utilise d’infecter le COVID-19. Ils filtrent l’air et retiennent les gouttelettes que nous expulsons en toussant ou en éternuant, ce qui en fait meilleur système de protection pour tout le monde autour de nous.

Deux types

Amazon vend deux modèles de ce type de masque sur son site Internet. D’une part, on peut trouver des masques chirurgicaux du Marque TianKang, approuvé par le norme EN 14683: 2019 + AC: 2019. Ils sont de type IIR avec un 98% de fuite bactérienne (BFE). De plus, comme l’explique l’entreprise sur son site Internet, ce type de masque a trois chapeaux influençant son efficacité: couche extérieure: couche non tissée hydrophobe; couche intermédiaire: filtre soufflé par fusion; et couche intérieure: couche non tissée absorbante douce. Ils portent un pince-nez réglable pour qu’ils s’adaptent bien au visage et soient fabriqués avec matière respirante, qui offre un confort optimal. Ces masques sont vendus en pack de 50 unités au prix de 13,99 euros, donc l’unité sort à 0,28 euros.

En outre, d’autres masques chirurgicaux sont également disponibles auprès du marque MOI, avec trois chapeaux aussi pour éviter les chutes et moins cher, car un paquet de 50 unités coûte 4,58 euros. À propos de ce produit, Amazon met en évidence son filtration bactérienne élevée et que couvre 100% des particules de poussière. «Cet écran facial a un durée de vie approximative de 4 heures continues après quoi il doit être jeté », est-il précisé. Il est également à noter que son conception triple avec ouverture du nez au dessous du menton vous permet de couvrir plus d’espace, mais laisse de la place pour une respiration plus facile.