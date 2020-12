COVID-19 :

le masques sont devenus, depuis le début de la pandémie, un L’accessoire doit être utilisé en sortant. Son utilisation a été décrétée indispensable en essayant de battre le coronavirus en évitant la contagion.

Par conséquent, avant un forte demande, il y a de plus en plus d’offre de cet article. Peut-être après interdiction d’utiliser des masques en tissu dans les centres de santé de certaines communautés, ils ont commencé à être commercialisés masques colorés de type FFP2, quand la chose normale était de les voir blancs ou noirs.

FFP2 de différentes couleurs en vente sur internet

Ce type de masque est classé comme Équipement de protection individuelle (EPI), et son utilisation est recommandé aux professionnels et aux groupes vulnérables. Leur but est de filtrer l’air inhalé en évitant l’entrée de particules polluantes.

Ces derniers jours, de plus en plus de sites Web sur lesquels vous pouvez les trouver masques aux couleurs vives. C’est le cas de Farmacia Universal 24 heures, qui les vend en packs de 20 unités au prix de 49,90 €. Si nous les voulons individuellement, nous pouvons les trouver en moins de trois euros sur le site Dosfarma (2 €), Promofarma (à partir de 2,87 €), Orthopédie Ortoespaña (2,95 €) ou à Farmacia Baricentro (2,75 €).

Caractéristiques et certifications

Ces masques sont conformes à la Marquage CE garantissant que ledit produit est conforme à la législation en plus de la référence à la norme UNE EN-149 qui détermine la conformité à une norme de qualité. Ce sont des masques qui environ 98% de filtration des particules et, comme indiqué par ses initiales NR, ils ne sont pas réutilisables et sont produits par le fabricant Chagzhou Ruida Medical

Avoir cinq couches avec un tissu intermédiaire de trois couches filtrantes de tissu Melt Blown (tissu non tissé) et une couche extérieure en polypropylène. Il a un pince-nez pour un meilleur ajustement et des bandes élastiques pour le soutien dans la zone des oreilles.